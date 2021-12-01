«День перевороту». Активісти рушили в урядовий квартал

У колоні рухається близько 2-3 тис. осіб

Прохід на Банкову наразі вільний, правоохоронці пропускають людей

Учасники акції протесту «ЗахисТИ Україну – зупини переворот» йдуть з Майдану Незалежності до Офісу президента.

Як повідомляє кореспондент «Главкома», прохід на Банкову наразі вільний, правоохоронці пропускають людей.

У розтягнутій колоні рухається близько 2-3 тис. осіб.

Після підходу протестувальників на Банкову організатори акції оголосили, що пройдуть ще урядовим кварталом та «відвідають» будівлі Кабміну та Верховної Ради.

Зазначимо, активісти на Майдані оголосили вимоги до влади:

відставки президента Володимира Зеленського

повне перезавантаження влади та розслідування її злочинів

відставки Єрмака, Демченка та «інших агентів впливу РФ»

перевибори до Верховної Ради.

Учасники акції зустріли ці вимоги під вигуки «Зелю геть». Також опозиція оголосила про створення координаційної ради.

Як відомо, поліція встановила у центрі столиці металодетектори та проводить поверхневий огляд. На Хрещатику перебувають сотні силовиків.

Раніше поліція назвала кількість правоохоронців, яких вивела 1 грудня в центр Києва.

Як відомо, сьогодні під стінами парламенту відбувалася акція протесту ФОПів. Згодом протестувальники рушили до Офісу президента під пісню «Кварталу 95» «Нас бьют, мы летам».

Також організатори акції спрогнозували кількість людей, які прийдуть на Майдан 1 грудня.

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський закликав учасників планованих у Києві заходів дотримуватися правопорядку.

1 грудня в центрі Києва обмежено руху транспорту на низці вулиць через проведення масових заходів.

Поліція повідомила, що під час акцій протесту правоохоронці негайно реагуватимуть на порушення правопорядку та присікатимуть будь-які прояви протиправних дій, а винних осіб притягуватимуть до відповідальності.

26 листопада під час пресмарафону президент України Володимир Зеленський заявив, що Рінат Ахметов разом зі своїм оточенням може готувати державний переворот в Україні.