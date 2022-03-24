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    Рашисти знову обстріляли Київ: горів будинок

    На Оболоні горів приватний будинок через влучання снаряду - Рашисти знову обстріляли Київ: горів будинок
    На Оболоні горів приватний будинок через влучання снаряду
    фото: ДСНС

    За попередньою інформацією, жертв та постраждалих немає

    У Києві в Оболонському районі внаслідок обстрілу російських окупантів загорівся приватний будинок. Про це повідомляє пресцентр ДСНС.

    «24 березня о 12:43 до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу у будинку в Оболонському районі столиці», – йдеться в повідомленні.

    На місце події негайно прибули рятувальні підрозділи.

    «По прибуттю бійці встановили, що внаслідок потрапляння снаряду в окремо розташований 2-поверховий приватний житловий будинок сталось загоряння покрівлі. О 13:21 займання локалізовано на площі 150 кв. м та о 13:41 – ліквідовано», – зазначається в повідомленні.

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    Рашисти знову обстріляли Київ: горів будинок
    Рашисти знову обстріляли Київ: горів будинок
    Рашисти знову обстріляли Київ: горів будинок
    Рашисти знову обстріляли Київ: горів будинок

    У ДСНС повідомляють, що за попередньою інформацією, жертв та постраждалих немає.

    Нагадаємо, що Київ встановлює захисні конструкції на пам’ятники. У центрі столиці історичні будівлі та пам’ятники убезпечують від можливого знищення російськими окупантами.

    Нагадаємо, окупанти збирають війська та готуються до штурму Києва.

    Наразі російські війська намагаються взяти місто Славутич штурмом, йде обстріл українських блок-постів з боку загарбників.

    Зазначимо, ніч проти 24 березня у Києві пройшла відносно спокійно. Тривають роботи зі спорудження фортифікаційних споруд. Після завершення комендантської години місто живе в режимі воєнного часу – працює інфраструктура: комунальники, транспортники, медики та рятувальники.


    Теги: пожежа росія окупанти Київ ДСНС війна обстріл бомбардування рятувальники Україна будинок окупація #stoprussia
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    Рашисти знову обстріляли Київ: горів будинок