«Чемпіон» з подорожчання. Як чиновники третій рік відбудовують стадіон в Ірпені

Ціна відбудови стадіону в Ірпені зросла майже втроє за два роки. Влада знайшла цьому пояснення

Наприкінці квітня Департамент регіонального розвитку Київської обласної державної адміністрації оголосив повторний тендер на капітальний ремонт центрального міського стадіону «Чемпіон» в Ірпені. Об’єкт було зруйновано під час боїв за Київщину. Очікувана вартість робіт – 70,97 млн грн, що на 27 млн більше, аніж планувалося витратити раніше. У відповіді на запит «Главкома» виконувач обов’язків директора Департаменту регіонального розвитку Київської ОДА Олег Кравченко пояснив: після обстеження об’єкта фахівці виявили «приховані» пошкодження, що й зумовило суттєве здорожчання проєкту.

На початку повномасштабного вторгнення РФ у 2022 році Ірпінь пережив російську окупацію, а ворожі снаряди серйозно понівечили стадіон «Чемпіон». Інфраструктура арени була знищена на понад 80%: повністю зруйновані стадіонні приміщення, трибуни, пошкоджене поле.

Після деокупації міста офіційна фандрейзингова платформа України United24 та її амбасадор, футболіст Андрій Шевченко ініціювали збір коштів на відновлення стадіону. Тоді місцева влада озвучила орієнтовну потребу в 600 тис. євро (28,2 млн грн).

У листопаді 2022 року United24 та Андрій Шевченко оголосили збір коштів на відновлення стадіону «Чемпіон» в Ірпені фото: u24.gov.ua

Навесні 2023 року необхідні кошти назбиралися. Однак влада Київщини провела закупівлю на відбудову стадіону аж через рік, і то з четвертої спроби. Тоді вартість робіт оцінювалася вже не в озвучені спершу 28,2 млн грн, а в 44 млн грн. В United24 це пояснювали так: «Місцева влада озвучила орієнтовну суму проєкту відбудови стадіону, яка становила 600 тис. євро. Після початку збору регіональна влада провела деталізовану оцінку, склала проєктно-кошторисну документацію і сума збільшилась. Ці кошти Андрій з командою United24 дозбирали. Повна сума на стадіон – 42 млн грн – вже на рахунку Міністерства інфраструктури».

Улітку минулого року влада Київщини обрала підрядником ТОВ «Тінторретто». Компанія запропонувала суттєву знижку і замість 44 млн грн погодилася виконати роботи за 32,2 млн грн. Однак відбудова, яку планувалося завершити до кінця 2024 року, затягнулася. Наприкінці квітня цього року Департамент регіонального розвитку Київської ОДА і «Тінторретто» розірвали договір. Підрядник встиг виконати лише частину робіт, за які отримав 8,54 млн грн.

Одразу після розірвання договору стартував новий тендер на капремонт «Чемпіона». Однак зараз очікувана вартість знову зросла – до майже 71 млн грн. Аукціон відбувся 2 червня. Найдешевшу пропозицію – 67,2 млн грн – подало київське ТОВ «Ягуар». Згідно з інформацією YouControl, компанія належить Василю та Євгену Рахмайловим і Сергію Халімоненку. За даними журналістів, «Ягуар» співпрацює з «Київміськбудом» щонайменше з 2010 року, а бізнес родини Рахмайлових тісно пов’язаний з колишнім віце-президентом «Київміськбуду» Едуардом Шевчуком. Наразі фірма очікує рішення тендерного комітету.

Проєкт з капітального ремонту «Чемпіона», який планувалося завершити ще до початку 2025 року зображення: dream.gov.ua

На запитання «Главкома», чому проєкт з часом так суттєво здорожчав, виконувач обов’язків директора Департаменту регіонального розвитку Київської ОДА Олег Кравченко відповів: 28 квітня цього року ТОВ «Українська міжрегіональна будівельна експертиза» надало позитивний експертний звіт щодо розгляду проєктної документації на ремонт ірпінського стадіону і, відповідно до цього звіту, фахівці провели візуальне та інструментальне обстеження спортивних трибун, у результаті якого виявили «приховані пошкодження, що зумовлені збройною агресією». Через це «виникла потреба в коригуванні проєктно-кошторисної документації, якою передбачається зміна конструктивних рішень, та, як наслідок, збільшення кошторисної вартості об’єкта».

За даними Кравченка, наразі з рахунку Мінінфраструктури «Фонд відновлення зруйнованого майна та інфраструктури» до обласного бюджету Київської області передано 83,28 млн грн для реалізації проєкту з капітального ремонту стадіону «Чемпіон» в Ірпені. Ймовірно, ця сума включає в себе не лише виконані й заплановані будівельні роботи, а й розробку проєктної документації та проведення інженерного проєктування.

Відповідь виконувача обов’язків директора Департаменту регіонального розвитку Київської ОДА Олега Кравченка на запит «Главкома»

Як раніше повідомляв «Главком», Державна установа «Національне військове меморіальне кладовище» 28 травня повідомила про намір підписати договір із ТОВ «Будівельна фірма «Паритетбудінвест» (Одещина) на будівництво другої черги військового цвинтаря у Київській області. Вартість робіт складає 1,21 млрд грн.

Єлизавета Жабська, «Главком»