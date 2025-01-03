Зарплати українських чиновників у 2024 році зросли на 61%

У Міністерстві юстиції, де працює 997 осіб, середня зарплата складає 100,5 тис. грн

Найвищі зарплати зафіксовано в Антимонопольному комітеті

Зарплати українських чиновників з січня по листопад 2024 року зросли на 61%. У центральних державних органах вона становила 62 тис. грн. Про це йдеться на сайті Міністерства фінансів.

За даними Мінфіну, на початку 2024 року середня зарплата чиновників була 38,6 тисячі гривень. Таким чином наразі вона у 3,4 раза перевищує середній рівень по країні.

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Найвищі зарплати зафіксовано в Антимонопольному комітеті, де середній дохід працівників становить 118,7 тис. грн. У цій установі працює 268 осіб, а керівництво отримує до 215 тис. грн.

У Міністерстві юстиції, де працює 997 осіб, середня зарплата складає 100,5 тис. грн.

Також у Центральній виборчій комісії працюють 248 осіб із середньою зарплатою 97,2 тис. грн. Водночас 18 представників керівництва отримують у середньому 310,3 тис. грн.

У Секретаріаті Кабінету міністрів середня зарплата складає 65,5 тис. грн, а кількість працівників становить 672 особи. При цьому керівники отримують 132,9 тис. грн.

Нагадаємо, що у 2024 році середня зарплата українців перевищила довоєнний рівень. Про це повідомила Державна служба статистики. Так, середня зарплата штатних працівників зросла у третьому кварталі 2024 року на 22,3% – до 21 946 гривень. Це вище на 56,6% порівняно із 2021 роком (14 014 грн).

Як повідомлялося, працівники Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення в середньому отримують 79,7 тис. грн за місяць.