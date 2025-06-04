Негода на Київщині: рятувальники двічі виїжджали на виклик через падіння дерев

Рятувальники Білоцерківського району двічі залучалися до аварійно-рятувальних робіт через ускладнення погодних умов ввечері 3 червня. Про це сьогодні, 4 червня, повідомила пресслужба ДСНС Київщини, інформує «Главком».

Повідомляється, щр о 20:36 до служби «101» надійшов сигнал про падіння дерева на проїжджу частину дороги поблизу села Гайворон на автодорозі Володарка – Сквира. Рятувальники селища Володарка оперативно прибули на місце, розрізали повалене дерево та відтягнули його з дороги, відновивши рух транспорту.

3 червня рятувальники Білоцерківського району двічі залучалися до аварійно-рятувальних робіт через ускладнення погодних умов фото: Головне управління ДСНС України у Київській області

Повертаючись до частини, о 21:03 підрозділ був перенаправлений на подібний виклик у селі Логвин. Там також внаслідок буревію дерево впало на дорогу. Силами рятувальників проїзд було оперативно розчищено.

Загалом до робіт залучалося п'ятеро рятувальників.

Нагадаємо, 2 та 3 червня у низці областей України очікувалася негода. Синоптики попереджали, що погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту.

Раніше повідомлялося, що 26 травня на вулиці Академіка Богомольця у Печерському районі Києва дерево впало на автомобіль, повністю заблокувавши проїжджу частину. Автівка була припаркована біля дерева, тому під час інциденту ніхто не постраждав. Також на вулиці Олени Теліги на дорогу впало дерево, що значно ускладнило рух транспорту, було зафіксовано обрив контактної лінії тролейбусів, що призвело до затримки руху низки тролейбусів.