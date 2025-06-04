Головна Київ Новини
search button user button menu button

Негода на Київщині: рятувальники двічі виїжджали на виклик через падіння дерев

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Негода на Київщині: рятувальники двічі виїжджали на виклик через падіння дерев
фото: Головне управління ДСНС України у Київській області

Рятувальники Білоцерківського району двічі залучалися до аварійно-рятувальних робіт через ускладнення погодних умов ввечері 3 червня. Про це сьогодні, 4 червня, повідомила пресслужба ДСНС Київщини, інформує «Главком».

Повідомляється, щр о 20:36 до служби «101» надійшов сигнал про падіння дерева на проїжджу частину дороги поблизу села Гайворон на автодорозі Володарка – Сквира. Рятувальники селища Володарка оперативно прибули на місце, розрізали повалене дерево та відтягнули його з дороги, відновивши рух транспорту.

3 червня рятувальники Білоцерківського району двічі залучалися до аварійно-рятувальних робіт через ускладнення погодних умов
3 червня рятувальники Білоцерківського району двічі залучалися до аварійно-рятувальних робіт через ускладнення погодних умов
фото: Головне управління ДСНС України у Київській області

Повертаючись до частини, о 21:03 підрозділ був перенаправлений на подібний виклик у селі Логвин. Там також внаслідок буревію дерево впало на дорогу. Силами рятувальників проїзд було оперативно розчищено.

Загалом до робіт залучалося п'ятеро рятувальників.

Нагадаємо, 2 та 3 червня у низці областей України очікувалася негода. Синоптики попереджали, що погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту.

Раніше повідомлялося, що 26 травня на вулиці Академіка Богомольця у Печерському районі Києва дерево впало на автомобіль, повністю заблокувавши проїжджу частину. Автівка була припаркована біля дерева, тому під час інциденту ніхто не постраждав. Також на вулиці Олени Теліги на дорогу впало дерево, що значно ускладнило рух транспорту, було зафіксовано обрив контактної лінії тролейбусів, що призвело до затримки руху низки тролейбусів.

Теги: Київщина негода дороги рятувальники

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі

Коментарі тимчасово закрито з технічних причин

Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Вартість другої черги будівництва цвинтаря під Києвом складає 1,21 млрд грн
Цвинтар один на двох. Як місце для поховання воїнів перетворилося на золоту жилу Війна і бізнес
29 травня, 13:45
Ссавці і птахи по-різному реагують на радіацію
Зоолог назвав тварину, яка найбільше «фонить» у зоні Чорнобильської АЕС
28 травня, 16:45
Наслідки нічної атаки на Миколаїв
Під час нічної атаки на Україну загинули 12 людей, більше 60 поранено
25 травня, 11:31
Інформації про постраждалих наразі немає
На перехресті Здолбунівської та Григоренка сталася ДТП, рух транспорту ускладнений
22 травня, 10:28
Попри всі зусилля медиків та проведені реанімаційні заходи, дитина померла
На Бориспольщині у ДТП загинула 10-річна дівчинка
19 травня, 13:27
Поліція Київщина фіксує наслідки атаки ворога у області
На Білоцерківщині під час нічної атаки уламки дрона пошкодили цивільну інфраструктуру (фото)
16 травня, 09:54
Рятувальники зняли підлітка з вагона
У Хмельницькому надзвичайники врятували підлітка, якого вдарило струмом на даху вагона
12 травня, 17:44
Поліція затримала чоловіка, який розстріляв військового та його тещу
Вбивство у Софіївській Борщагівці: поліція повідомила нові деталі розслідування
9 травня, 11:24
Відкриття руху транспорту по оновленому шляхопроводу заплановано на кінець листопада поточного року
Влада повідомила про хід ремонтних робіт на шляхопроводі біля метро «Дарниця» (фото)
6 травня, 17:36

Новини

Затримано нетверезого чоловіка, який вдарив нацгвардійця на блокпості у Києві
Затримано нетверезого чоловіка, який вдарив нацгвардійця на блокпості у Києві
Негода на Київщині: рятувальники двічі виїжджали на виклик через падіння дерев
Негода на Київщині: рятувальники двічі виїжджали на виклик через падіння дерев
У Дарницькому районі може бути гучно: адміністрація назвала причину
У Дарницькому районі може бути гучно: адміністрація назвала причину
Обіцяв дрони на 28 млн грн: столичний підприємець отримав підозру у шахрайстві
Обіцяв дрони на 28 млн грн: столичний підприємець отримав підозру у шахрайстві
Рух вулицею Чистяківською обмежено до серпня
Рух вулицею Чистяківською обмежено до серпня
Кличко після чистки оточення призначив двох керівників департаментів
Кличко після чистки оточення призначив двох керівників департаментів

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
236K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 4 червня: ситуація на фронті
205K
Кремль прокоментував операцію СБУ «Павутина»
101K
Сенатор Грем саркастично прокоментував заяву Медведєва: Вітаю з рідкісним моментом чесності
90K
Карта повітряних тривог України онлайн 4 червня 2025
80K
У Києві скандал: донька експосадовця Міноборони стверджує, що працівники McDonald’s не пустили її до укриття
72K
Одіозна депутатка і олімпійська чемпіонка вважає, що росіяни мають фінансові переваги перед американцями

Новини

Росія атакувала Суми, СБУ втретє підірвала Кримський міст. Головне за 3 червня
Вчора, 21:14
Звільнення українських медійників з полону РФ: у Європі ухвалено резолюцію
Вчора, 17:55
Перемовини України та РФ, новий президент Польщі. Головне за 2 червня
2 червня, 21:05
Друга за ніч тривога у Києві через загрозу балістики тривала 50 хвилин
28 травня, 03:05
У Києві повітряна тривога тривала сім годин
24 травня, 05:13
Комбінована атака на Київ: оновлена інформація про наслідки
24 травня, 04:13

Прес-релізи

MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
13 травня, 16:34
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua