Реконструкція фунікулеру: нові вагони надійдуть з Австрії

В рамках реконструкції буде замінено вагони Київського фунікулера. Їх поставить австрійська компанія.

Київський фунікулер планують закрити на реконструкцію з серпня 2018 по грудень 2019 року. Остаточно терміни ремонту будуть відомі вже в січні-лютому. В ході реконструкції підприємство отримає інші вагони і устаткування, нову систему освітлення, крім того, замінять рейки. «Пульт управління тут працює з 1978 року, вагони - з 1984-го,



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Фото: Главком Столичний фунікулер

В рамках реконструкції буде замінено вагони Київського фунікулера. Їх поставить австрійська компанія.

Київський фунікулер планують закрити на реконструкцію з серпня 2018 по грудень 2019 року. Остаточно терміни ремонту будуть відомі вже в січні-лютому.

В ході реконструкції підприємство отримає інші вагони і устаткування, нову систему освітлення, крім того, замінять рейки.

«Пульт управління тут працює з 1978 року, вагони - з 1984-го, рейки - з 1905 року. Верхня і нижня станції планується залишити в тому ж вигляді - вони тепер мають архітектурну цінність, хоча і досить сучасні. Всі вітражі закриють антивандальним склом ... Оновлений фунікулер стане більш комфортним, більш швидким і буде надавати якісні послуги», - сказав начальник фунікулера Євген Онищенко.