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    Реконструкція фунікулеру: нові вагони надійдуть з Австрії

    В рамках реконструкції буде замінено вагони Київського фунікулера. Їх поставить австрійська компанія.
    Київський фунікулер планують закрити на реконструкцію з серпня 2018 по грудень 2019 року. Остаточно терміни ремонту будуть відомі вже в січні-лютому. В ході реконструкції підприємство отримає інші вагони і устаткування, нову систему освітлення, крім того, замінять рейки.  «Пульт управління тут працює з 1978 року, вагони - з 1984-го,
    • Сьогодні, 07:18
    • Розсилка
    Столичний фунікулер
    Фото: Главком
    Столичний фунікулер

    В рамках реконструкції буде замінено вагони Київського фунікулера. Їх поставить австрійська компанія.

    Київський фунікулер планують закрити на реконструкцію з серпня 2018 по грудень 2019 року. Остаточно терміни ремонту будуть відомі вже в січні-лютому.

    В ході реконструкції підприємство отримає інші вагони і устаткування, нову систему освітлення, крім того, замінять рейки. 

    «Пульт управління тут працює з 1978 року, вагони - з 1984-го, рейки - з 1905 року. Верхня і нижня станції планується залишити в тому ж вигляді - вони тепер мають архітектурну цінність, хоча і досить сучасні. Всі вітражі закриють антивандальним склом ... Оновлений фунікулер стане більш комфортним, більш швидким і буде надавати якісні послуги», - сказав начальник фунікулера Євген Онищенко.

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