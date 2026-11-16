Садиба Зеленських: новий скандал на руїнах

Будівлю 1890 року незаконно знесли у 2024-му, згодом Мінкульт вніс її до реєстру пам'яток, а власника зобов'язали відновити садибу

Навколо Садиби Зеленських на вулиці Кониського, 22, знову спалахнув скандал: поки у КМДА звітують про старт «реставрації», активісти заявляють про нічний демонтаж останніх вцілілих стін пам’ятки. Сторони по-різному оцінюють роботи, що розгорнулися на місці зруйнованої у 2024 році будівлі, пише «Главком».

Так, у ніч із 13 на 14 листопада будівельники зрізали захисну конструкцію над руїнами Садиби Зеленських і взялися розбирати бічну стіну.

«Попри запевнення Департаменту охорони культурної спадщини, що на садибі Зеленських, пам'ятці історії та архітектури, триває практичний етап реставрації, тут розбирали стіни. Зрізали захисну конструкцію, яка вберігала залишки історичної садиби від опадів. Потім почали демонтувати бічну стіну, що вціліла після руйнування», – розповів громадський діяч Дмитро Перов кореспонденту «Главкома».

За словами активіста, 15 листопада демонтаж продовжили, а 16 листопада роботи зупинила Національна поліція. Перов подав заяву про злочин за частиною 2 статті 298 Кримінального кодексу. Ця стаття передбачає відповідальність за незаконне знищення чи пошкодження об'єктів культурної спадщини.

За паспортом це реставрація під кав'ярню

На паркані висить паспорт об'єкта будівництва. Згідно з ним, тут виконують «реставрацію з пристосуванням під кафе житлового будинку». Це пам'ятка архітектури та історії місцевого значення «Будинок Євменія Зеленського», друга половина XIX століття. Вид будівництва вказано як «реставрація», дозвіл видала Державна інспекція архітектури та містобудування. За паспортом, дозвіл на роботи видали 12 жовтня 2026 року. Замовники – Михайло Гречко та Єгор Сібілев, генеральний підрядник – ТОВ «Девелопмент Професіоналс», проєктувальник – ТОВ «Кумейко Архітектс». Загальна площа будівлі 218,76 кв. м.

На рендері в паспорті садиба відновлена: цегляний двоповерховий фасад з декором, кована огорожа, перехожі. Насправді від будинку залишилися фрагмент вхідної групи з різьбленими дерев'яними дверима та цегляний стовп біля сусідньої будівлі.

Перов наголошує, що дозвіл видали лише на реставрацію. «Реставрація, згідно зі статтею 1 Закону «Про охорону культурної спадщини», – це будівельні роботи для відновлення, збереження і розкриття найхарактерніших рис пам'ятки, її історичних матеріалів, фактури. Роботи, які сьогодні відбуваються на майданчику, не мають нічого спільного з реставрацією. Фактично під вивіскою реставрації садиби Зеленських здійснюється демонтаж», – каже він.

Пам'яткоохоронець вважає, що садибу прибирають під ЖК

Пам'яткоохоронець вважає, що садибу прибирають під продовження сусіднього житлового комплексу. «Судячи з того, який величезний паркан з галереєю тут споруджують, найімовірніше, планують реалізувати первісний проєкт, тобто другу чергу ЖК «Тургенєв». Бічний фасад першої черги не має вікон, а це дає змогу розширити будівництво до червоної лінії забудови», – пояснює Перов.

За даними Перова, замовник робіт – ТОВ «Сервіс», забудовник першої черги ЖК «Тургенєв». Перов також припускає, що ця компанія може бути причетною до руйнування ще однієї пам'ятки, будинку Ротковського на Кониського, 19, розташованого поруч із будмайданчиком. «Будівельники, які руйнували садибу Зеленських, після виклику поліції повтікали на будівництво навпроти. Це може свідчити, що об'єкти пов'язані», – каже активіст.

У КМДА кажуть, що це «практичний етап реставрації»

Департамент охорони культурної спадщини КМДА пояснив, що відбулося на Кониського, 22, у ту саму ніч, коли розібрали стіни. У КМДА зазначили, що на об'єкті почалася «активна фаза реставрації», а всі роботи виконують за погодженою науково-проєктною документацією, з дотриманням пам'яткоохоронного законодавства і на підставі чинного дозволу Державної інспекції архітектури та містобудування України.

За словами департаменту, на майданчику готують збережені конструкції до відновлення. «Здійснюється поетапний демонтаж окремих аварійних фрагментів, подальше укріплення конструкцій та підготовка до відновлення кладки», – йдеться в повідомленні КМДА на сторінці департаменту у Facebook.

У КМДА також запевняють, що фахівці працюють ручними методами, щоб максимально зберегти автентичні матеріали. Придатну для повторного використання історичну цеглу і декоративні елементи, за словами департаменту, маркують, очищують і зберігають на території об'єкта.

Безпосередньо відновлювати будівлю обіцяють після того, як завершать підготовчий етап і укріплять основу. Проєкт передбачає «максимально можливе використання збережених автентичних матеріалів» разом з новими, підібраними під історичні характеристики споруди. Департамент також нагадав, що раніше на об'єкті облаштували систему водовідведення для захисту фундаментів, і запевнив, що роботи ведуть під авторським і технічним наглядом.

Два роки боротьби за садибу

Садибу на Кониського, 22, звели в 1890 році. Увечері 19 липня 2024 року невідомі знесли будинок важкою технікою. Це сталося, хоча на будівлю був накладений арешт, а всього за два дні до того ГО «Спадщина Київ» подала до департаменту доопрацьовану облікову документацію для надання будівлі статусу пам'ятки. 23 липня правоохоронці оголосили підозру 32-річному співвласнику садиби Михайлу Гречку.

Того ж дня Департамент охорони культурної спадщини КМДА зобов'язав власника повернути садибу до стану, в якому вона була до пошкодження, і з ним уклали меморандум. У березні 2025 року Мінкульт вніс будинок до Державного реєстру нерухомих пам'яток України.

У липні 2026 року Консультативна рада при Департаменті охорони культурної спадщини схвалила концепцію реставрації садиби. Науково-проєктна документація передбачала реставрацію на збережених фундаментах і капітальних стінах та збереження всіх наявних автентичних частин будівлі. На початку листопада в КМДА повідомили, що аварійні фрагменти розбиратимуть вручну поетапно, а придатну історичну цеглу і декор маркуватимуть, очищатимуть і зберігатимуть на місці для повторного використання.

Пам'яткоохоронці фіксували спроби розібрати руїни й раніше. У липні 2026 року садибу розбирали краном. Поліція тоді приїхала на виклик, але робіт не зупинила.

Нагадаємо, Міністерство культури внесло чотири історичні об'єкти Києва до Державного реєстру нерухомих пам'яток України як пам'ятки місцевого значення.