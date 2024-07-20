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У Києві знесено історичну садибу Зеленських (фото)

Єлизавета Жабська
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У Києві знесено історичну садибу Зеленських (фото)
На вул. Кониського, 22 знесено Садибу Зеленських
фото: Дмитро Перов/Facebook

На місці столичної пам’ятки буде збудовано ЖК «Тургеневъ»

Учора, 19 липня, у Києві знесено Садибу Зеленських – історичну будівлю кінця XIX століття. Про це повідомив активіст Дмитро Перов у фейсбуці.

«На вул. Кониського, 22 зносять Садибу Зеленських, 1890 р. Викликали поліцію, будем зупиняти техніку», – написав активіст у п’ятницю ввечері.

ТОВ «Тургєнєв Білд» зніс історичну Садибу Зеленських
ТОВ «Тургєнєв Білд» зніс історичну Садибу Зеленських
фото: Дмитро Перов/Facebook

Згодом Перов додав, що правоохоронці, які прибули на виклик, опитали ескаваторника, але нікого так і не затримали.

Правоохоронці, які прибули на виклик активістів, опитали ескаваторника, але нікого так і не затримали
Правоохоронці, які прибули на виклик активістів, опитали ескаваторника, але нікого так і не затримали
фото: Дмитро Перов/Facebook

«ТОВ «Тургєнєв Білд» зніс історичну Садибу Зеленських, 1890 р. Активісти, що намагались завадити демонтажу – були побиті тітушками…», – розповів активіст.

За його словами, тепер на місці історичної пам’ятки мають збудувати ЖК «Тургеневъ».

Знесено історичну садибу Зеленських
Знесено історичну садибу Зеленських
фото: pragmatika.media

До відома, Садиба Зеленських – дерев'яна, обкладена цеглою будівля, зведена у 1890 році на замовлення купця Василя Маліна. Це одна з найстаріших будівель вулиці. Відома вона стала завдяки тому, що в період із 1911 по 1915 роки тут проживала сім'я заможних міщан Зеленських.

Такий вигляд мала Садиба Зеленських
Такий вигляд мала Садиба Зеленських
фото: Садиба Зеленських/Facebook

Споруду почали розбирати ще у 2021 році, але суспільний розголос призупинив роботи. На початку квітня 2024 року Дмитро Перов повідомив, що забудовник завісив фасад будівлі інформаційним щитом, на якому стверджує, що історична пам'ятка нібито не має жодної історичної або архітектурної цінності, а її збереження – псує інвестиційний клімат міста.

Нагадаємо, що 4 липня депутати Київради продовжили дію договорів оренди трьох ділянок у Голосіївському районі. Таке рішення було прийняте на пленарному засіданні III сесії Київської міської ради IX скликання. Ділянки, що прилягають до Національного заповідника, столиця віддала в оренду «Київській овочевій фабриці» ще 20 років тому за часів мера Леоніда Черновецького. Строк оренди спливав 30 липня.

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Теги: Київ забудова демонтували

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