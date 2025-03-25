Після скандалу з демонтажем Мінкульт вніс садибу Зеленських до реєстру Державних пам'яток
Міністерство заявило, що підтримує прагнення громадськості захистити культурну спадщину Києва
Міністерство культури та стратегічних комунікацій внесло садибу Зеленських до Державного реєстру нерухомих пам'яток. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Мінкультури.
Повідомляється, що садибу Зеленських внесли до реєстру Державних пам'яток, як пам'ятку архітектури, історії за категорією об'єкт культурної спадщини місцевого значення, аби захистити та зберегти будівлю.
«Руйнування історичного будинку «садиби Зеленських» – це цинічне порушення пам'яткоохоронного і містобудівного законодавства та Державних будівельних норм», – йдеться в повідомленні.
Міністерство заявило, що підтримує прагнення громадськості захистити культурну спадщину Києва.
Нагадаємо, минулого тижня повідомлялося, що у Києві знову розбирають старовинну садибу Зеленських. 21 березня комунальники підігнали кран і почали розбирати залишки будівлі, яка визнана пам'яткою історії та архітектури.
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