Після скандалу з демонтажем Мінкульт вніс садибу Зеленських до реєстру Державних пам'яток

Міністерство заявило, що підтримує прагнення громадськості захистити культурну спадщину Києва

Міністерство культури та стратегічних комунікацій внесло садибу Зеленських до Державного реєстру нерухомих пам'яток. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Мінкультури.

Повідомляється, що садибу Зеленських внесли до реєстру Державних пам'яток, як пам'ятку архітектури, історії за категорією об'єкт культурної спадщини місцевого значення, аби захистити та зберегти будівлю.

Наказ Міністерства культури та стратегічних комунікацій України про внесення садиби Зеленських до Державного реєстру нерухомих пам’яток України фото: Міністерство культури та стратегічних комунікацій України

Наказ про внесення садиби Зеленських до Державного реєстру нерухомих пам’яток України як пам’ятку архітектури, історії за категорією місцевого значення об’єкт культурної спадщини у місті Києві фото: Міністерство культури та стратегічних комунікацій України

«Руйнування історичного будинку «садиби Зеленських» – це цинічне порушення пам'яткоохоронного і містобудівного законодавства та Державних будівельних норм», – йдеться в повідомленні.

У міністерстві культури відбулася зустріч з представниками громадськості щодо обговорення проблематики збереження пам’ятки, а також спільних кроків для вирішення питань її відновлення фото: Міністерство культури та стратегічних комунікацій України

Міністерство заявило, що підтримує прагнення громадськості захистити культурну спадщину Києва.

Садиба Зеленських – дерев’яна, обкладена цеглою будівля, збудована у 1890 році на замовлення купця Василя Маліна. Це одна з найстаріших будівель вулиці. Відома вона стала завдяки тому, що в період з 1911 по 1915 роки тут проживала сім’я заможних міщан Зеленських.

Нагадаємо, минулого тижня повідомлялося, що у Києві знову розбирають старовинну садибу Зеленських. 21 березня комунальники підігнали кран і почали розбирати залишки будівлі, яка визнана пам'яткою історії та архітектури.