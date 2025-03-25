Головна Київ Новини
search button user button menu button

Після скандалу з демонтажем Мінкульт вніс садибу Зеленських до реєстру Державних пам'яток

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Після скандалу з демонтажем Мінкульт вніс садибу Зеленських до реєстру Державних пам'яток
Зруйнована садиба Зеленських в Києві
фото Дмитро Перов/Facebook

Міністерство заявило, що підтримує прагнення громадськості захистити культурну спадщину Києва

Міністерство культури та стратегічних комунікацій внесло садибу Зеленських до Державного реєстру нерухомих пам'яток. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Мінкультури.

Повідомляється, що садибу Зеленських внесли до реєстру Державних пам'яток, як пам'ятку архітектури, історії за категорією об'єкт культурної спадщини місцевого значення, аби захистити та зберегти будівлю.

Наказ Міністерства культури та стратегічних комунікацій України про внесення садиби Зеленських до Державного реєстру нерухомих пам’яток України
Наказ Міністерства культури та стратегічних комунікацій України про внесення садиби Зеленських до Державного реєстру нерухомих пам’яток України
фото: Міністерство культури та стратегічних комунікацій України
Наказ про внесення садиби Зеленських до Державного реєстру нерухомих пам’яток України як пам’ятку архітектури, історії за категорією місцевого значення об’єкт культурної спадщини у місті Києві
Наказ про внесення садиби Зеленських до Державного реєстру нерухомих пам’яток України як пам’ятку архітектури, історії за категорією місцевого значення об’єкт культурної спадщини у місті Києві
фото: Міністерство культури та стратегічних комунікацій України

«Руйнування історичного будинку «садиби Зеленських» – це цинічне порушення пам'яткоохоронного і містобудівного законодавства та Державних будівельних норм», – йдеться в повідомленні.

У міністерстві культури відбулася зустріч з представниками громадськості щодо обговорення проблематики збереження пам’ятки, а також спільних кроків для вирішення питань її відновлення
У міністерстві культури відбулася зустріч з представниками громадськості щодо обговорення проблематики збереження пам’ятки, а також спільних кроків для вирішення питань її відновлення
фото: Міністерство культури та стратегічних комунікацій України

 Міністерство заявило, що підтримує прагнення громадськості захистити культурну спадщину Києва. 

Садиба Зеленських – дерев’яна, обкладена цеглою будівля, збудована у 1890 році на замовлення купця Василя Маліна. Це одна з найстаріших будівель вулиці. Відома вона стала завдяки тому, що в період з 1911 по 1915 роки тут проживала сім’я заможних міщан Зеленських.

Нагадаємо, минулого тижня повідомлялося, що у Києві знову розбирають старовинну садибу Зеленських. 21 березня комунальники підігнали кран і почали розбирати залишки будівлі, яка визнана пам'яткою історії та архітектури. 

Теги: Київ благоустрій архітектура Міністерство культури

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Будинок Осипа Родіна набув статусу пам’ятки архітектури місцевого значення у 2023-му
Суд скасував передачу пам’ятки архітектури на Гончара під забудову
26 лютого, 16:03
Голова КМВА Ткаченко заявив, що у Кличка блокують рішення щодо руху транспорту під час тривог
Чи буде рухатися транспорт під час тривог? Новий глава КМВА дав Кличку тиждень для рішення
12 березня, 16:47
Зміни руху автобусів заплановані через проведення продовольчих ярмарків
Сьогодні, 25 лютого, у Києві змінено маршрути трьох автобусів (схеми)
25 лютого, 09:59
Індекс якості атмосферного повітря станом на 09:00 досягнув значення 84
У Києві значно погіршилась якість повітря
2 березня, 09:33
Київ почав готувати заявку на отримання статусу міста музики ЮНЕСКО у минулому році
Київ готується стати містом музики ЮНЕСКО. Україна подала заявку
3 березня, 19:05
Організовано рух автобусів уздовж тимчасово закритих станцій метрополітену
У Києві відновили роботу шість наземних станцій «червоної лінії» метро (оновлено)
15 березня, 08:47
Крадій виніс два ноутбуки загальною вартістю 30,8 тис. грн
Гранатометник, який у Києві обчистив магазин «Алло», сідає в тюрму
16 березня, 09:49
У Києві працює ППО
Київ та область атакують ворожі дрони, працює ППО
21 березня, 01:05
Синоптики попереджають українців про небезпечні метеорологічні явища
Синоптики попереджають українців про небезпечні метеорологічні явища
22 березня, 15:02

Новини

Смерть хлопчика у стоматолога: лікарку-анестезіолога відсторонено від роботи
Смерть хлопчика у стоматолога: лікарку-анестезіолога відсторонено від роботи
Після скандалу з демонтажем Мінкульт вніс садибу Зеленських до реєстру Державних пам'яток
Після скандалу з демонтажем Мінкульт вніс садибу Зеленських до реєстру Державних пам'яток
У Києві біля залізничного вокзалу чоловік поранив ножем перехожих
У Києві біля залізничного вокзалу чоловік поранив ножем перехожих
Скинув зі сходів на очах у доньки. Киянин отримав 7,5 років в’язниці за вбивство собаки
Скинув зі сходів на очах у доньки. Киянин отримав 7,5 років в’язниці за вбивство собаки
Заблоковані автівками двори стали причиною трагедії. Новий глава КМВА ухвалив рішення
Заблоковані автівками двори стали причиною трагедії. Новий глава КМВА ухвалив рішення
Зеленський призначив Калашника новим головою Київської ОДА
Зеленський призначив Калашника новим головою Київської ОДА

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
191K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 25 березня: ситуація на фронті
68K
Карта повітряних тривог України онлайн 25 березня 2025
20K
Максим Козицький розлучився з дружиною: подробиці особистого життя очільника Львівської ОВА
16K
Благовіщення Пречистої Діви Марії: історія свята, молитви, традиції та заборони
12K
Ігор Білозір – 70. Перша дружина композитора назвала людину, якій належать авторські права на всі його пісні
11K
Верховна Рада уточнила деталі скандального законопроєкту про Нацгвардію

Новини

25 березня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Сьогодні, 00:01
Повітряна тривога у Києві тривала більше двох годин
Вчора, 23:26
Ракетна атака на Суми та підписання закону про підвищення акцизів. Головне за 24 березня
Вчора, 20:50
У Газі ізраїльські військові ліквідували кількох ватажків ХАМАС
Вчора, 08:14
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 01:40
24 березня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Вчора, 00:10

Прес-релізи

Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
19 березня, 13:37
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua