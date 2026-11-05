У столиці почалися перебої з водою через знеструмлення «Київводоканалу»

Енергетики спільно із фахівцями «Київводоканалу» вживають усіх необхідних заходів для якнайшвидшої стабілізації роботи системи

Унаслідок аварійних знеструмлень об’єктів «Київводоканалу» в усіх районах столиці спостерігаються перебої з водопостачанням. Фахівці вже працюють над усуненням проблеми, а подача води поступово відновлюється. Про це повідомили у Київській міській державній адміністрації, інформує «Главком».

Енергетики спільно із фахівцями «Київводоканалу» вживають усіх необхідних заходів для якнайшвидшої стабілізації роботи системи та повного відновлення послуги.

В адміністрації запевнили, що інформуватимуть про подальші зміни в ситуації додатково.

«Нагадуємо, що в Києві працює мережа бюветних комплексів, де мешканці можуть набрати питну воду. Дізнатися розташування найближчих бюветів можна на сайті КП «Київводфонд», – зазначили в КМДА.

Киянам рекомендують за потреби скористатися найближчими бюветами та мати мінімальний запас питної й технічної води.

Нагадаємо, енергетична інфраструктура зазнала масштабних ворожих ударів, через що в низці регіонів та столиці залишається складна ситуація з електропостачанням. Як повідомлялося, 3 листопада у Києві склалася надзвичайно складна ситуація з електропостачанням через пошкодження об’єктів енергетичної інфраструктури. У столиці запроваджено екстрені відключення світла, також виникли перебої з водопостачанням і рухом громадського електротранспорту. Російські атаки пошкодили як об’єкти генерації, так і системи передачі електроенергії в різних регіонах України. Останніми днями постраждали також об’єкти київського регіонального енерговузла.

Сьогодні стало відомо, що Кабінет Міністрів України передасть Києву 10 додаткових генераторів для підтримки роботи систем водопостачання під час можливих знеструмлень. Ще 21 генератор надійде до 12 громад в інших регіонах країни.