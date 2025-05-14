Карта бойових дій в Україні станом на 14 травня 2025 року

Триває 1176-та доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України

За минулу добу відбулося 163 бойових зіткнень. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат.

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Учора, 13 травня, противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного й 78 авіаційних ударів, застосувавши одну ракету та скинувши 138 керованих бомб. Крім цього, здійснив понад п’ять тисяч обстрілів, з них 93 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 2983 дрони-камікадзе.

Авіаударів зазнали, зокрема, райони населених пунктів Дорошівка, Юрієве Сумської області; Полтавка, Русин Яр Донецької області; Новодарівка, Темирівка, Гуляйполе, Високе, Малинівка, Кам’янське, Павлівка Запорізької області. Про це інформує «Главком» з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 14 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, один засіб протиповітряної оборони та два артилерійські засоби російських загарбників.

На Харківському напрямку

Противник чотири рази проводив наступальні дії поблизу населених пунктів Вовчанськ, Тополі та Петрівка.

На Куп’янському напрямку

Відбулося дві атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Піщаного та Загризового.

На Лиманському напрямку

Ворог атакував 29 разів, намагаючись просунутися в районах Новомихайлівки, Греківки, Твердохлібового, Новосергіївки, Колодязів, Григорівки та в бік Рідкодуба, Липового, Зеленої Долини, Ольгівки.

На Сіверському напрямку

Наші захисники відбили три штурми окупаційних військ у бік Григорівки.

На Краматорському напрямку

Зафіксовано вісім боєзіткнень у районах Часового Яру та в бік Білої Гори.

На Торецькому напрямку

Ворог здійснив шість атак у районах Торецька та в напрямку Диліївки.

На Покровському напрямку

Наші захисники зупинили 54 штурми агресора у районах населених пунктів Лисівка, Малинівка, Єлизаветівка, Звірове, Котлине, Новосергіївка, Удачне, Новоолексіївка, Новоолександрівка, Запоріжжя, Андріївка та в напрямку населених пунктів Стара Миколаївка, Муравка, Олексіївка, Нова Полтавка, Яблунівка, Миролюбівка, Зоря, Промінь.

На Новопавлівському напрямку

Наші захисники зупинили 30 спроб прорвати оборонні рубежі поблизу Костянтинополя, Скудного, Рівнополя, Привільного, Вільного Поля, Шевченка, Багатиря, Новополя, Одрадного та в бік Зеленого Поля.

На Оріхівському напрямку

Ворог проводив три наступальні дії в напрямках Новоданилівки, Степового та Малої Токмачки. Успіху не мав.

На Придніпровському напрямку

Сили оборони зупинили п’ять спроб агресора просунутися вперед.

На Курському напрямку

Підрозділи Сил оборони України вчора відбили дванадцять атак російських загарбників. Крім цього, ворог завдав 18 авіаційних ударів із застосуванням 34 керованих авіабомб, а також здійснив 264 артилерійські обстріли позицій наших військ та населених пунктів, зокрема 11 — із реактивних систем залпового вогню.

На інших напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала.

Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі та техніці й активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу.

Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1240 осіб. Також українські воїни знешкодили два танки, 14 бойових броньованих машин, 47 артилерійських систем, одну реактивну систему залпового вогню, три засоби протиповітряної оборони, 82 безпілотні літальні апарати оперативно-тактичного рівня та 126 одиниць автомобільної техніки.

Нагадаємо, триває 1176-й день повномасштабної війни в Україні.