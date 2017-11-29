«Реве та стогне»: Дніпро перетворюється на «київське болото» — спеціалісти

Іхтіологи стверджують, що риба у Дніпрі через забруднення щорік стає більш хворою

До 2025 головна водна артерія України річка Дніпро може перетворитися на болото, і взимку цей процес тільки пришвидшується, а все через те, що Бортницька станція аерації у Києві вичерпала свій ресурс. Як переконують фахівці, у зв’язку з цим під льодом у воді меншає кисню, тож річка важче сприймає скиди отруйних речовин – промислових



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Іхтіологи стверджують, що риба у Дніпрі через забруднення щорік стає більш хворою

До 2025 головна водна артерія України річка Дніпро може перетворитися на болото, і взимку цей процес тільки пришвидшується, а все через те, що Бортницька станція аерації у Києві вичерпала свій ресурс.

Як переконують фахівці, у зв’язку з цим під льодом у воді меншає кисню, тож річка важче сприймає скиди отруйних речовин – промислових неочищених стоків, передає ТСН.

За їхніми словами, це потрібно заборонити, бо у воді можна знайти «всі елементи таблиці Мендєлєєва».

«Річка Либідь у Києві, яка впадає у Дніпро, фактично є міським зливним колектором. Туди потрапляють не лише каналізація, а й неочищені стоки з автомийок разом із потужними фосфатами, мастилами та бензином. На Бортницькій станції мають очищувати стоки столиці, але не можуть – ні від фосфатів, ні від нафтопродуктів, бо механізмам – 70 років, і проти сучасних стоків вони є безсилими. Крім того, обладнання повністю відпрацювало свій експлуатаційний термін. Станцію мають переробити до 2025 року, а доти Дніпро в Києві гнитиме, зацвітатиме та ставатиме болотом, бо від численних дамб течії практично немає», – підкреслюється у матеріалі.

Іхтіологи своєю чергою стверджують, що риба у Дніпрі щорік стає більш хворою, і теж через забруднення. Також спеціалісти повідомляють про хвороби, які раніше не були характерними, та про збільшення кількості паразитів, які на рибі зустрічаються.

Зауважимо, що на перевірки забруднювачів існує мораторій, а екоінспекція за законом може перевіряти лише планово, тобто попереджаючи заздалегідь, тому всьому цьому зарадити проблематично. Не сприяють піклуванню про чистоту стічних вод на підприємствах і низькі штрафи.

Також поглиблює проблему і глобальне потепління, що висушує річку.

Про перспективи екологи говорять без оптимізму – навіть ухвалення нових стандартів моніторингу води їх не тішить, бо лабораторне обладнання для праці за критеріями ЄС з’явиться не скрізь і не швидко, а концентрація отрути в Дніпрі лише збільшується.