Ринок праці в Києві. П'ять найзатребуваніших вакансій (інфографіка)

Нинішня криза на ринку праці є найважчою за останні 10 років

Через війну кулькість пропозицій роботи на ринку праці в Києві скоротилась у 30 разів

Київ починає економічно відновлюватися, все більше київських компаній із різних секторів економіки поступово повертаються до роботи та починають пошук персоналу.

Проте, війна внесла свої корективи у стан київського ринку праці. Якщо раніше столиця була найбажанішим місцем пошуку роботу у пошукачів з причини високих зарплат, то сьогодні у Києві пропонують не найвищі зарплати. Але столиця залишилася лідером за кількістю пропозицій роботи. Про це повідомляє експертно-аналітичний центр кадрового порталу grc.ua.

Вплив війни на ринок праці в Києві

Нинішня криза на ринку праці є найважчою за останні 10 років. Київський ринок праці постраждав найвідчутніше. Якщо в цілому на українському ринку праці кількість вакансій упала в 19 разів порівняно з минулим роком, то у Києві падіння кількості пропозицій роботи більш суттєве – у 30 разів. Окрім цього від початку війни частка столичних вакансій до усіх актуальних в Україні зменшується.

Затребувані спеціалісти в Києві

Найбільше відкритих вакансій у столиці, як і до війни, пропонують компанії ІТ-галузі. Для спеціалістів сфери інформаційних технологій, інтернет та телеком відкрито 29,4% вакансій від усіх актуальних в квітні у Києві.

На другому місці за затребуваністю у столиці працівники сфери продаж. Для них опубліковано 14% вакансій.

Серед затребуваних фахівців у Києві також маркетологи, SMM-спеціалісти, PR-спеціалісти та фахівці у сфері реклами. Вакансій у цій професійній сфері 11,6%.

Традиційно затребуваними також є фармацевти (7,3%) та працівники сфери логістики й транспорту (4,2%).

Зараз не найкращий час для працевлаштування керівникам та топ-менеджерам. Пропозицій для них порівняно з довоєнним часом вкрай мало - лише 2% від усіх актуальних в Києві.

Менше пропозицій роботи лише у сфері «туризм, готелі, ресторани» (1,8%), для представників банківської сфери (1,5%), фахівців з підбору та управління персоналом (0,8%), у сфері видобутку сировини (0,3%), науки та освіти (0,3%). Малозатребуваними також у столиці зараз є працівники сфери «інсталяція та сервіс» (0,3%), автомобільного бізнесу (0,2%), закупівель (0,2%) та безпеки (0,2%).

Незважаючи на роботу в умовах війни, більшість пропозицій в Києві передбачають повний робочий день (59%), дистанційну роботу пропонують 33% роботодавців, по 4% вакансій із змінним чи гнучким графіком роботи.