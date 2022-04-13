Кличко пояснив, чому зарано повертатися до Києва

Віталій Кличко каже, що у місті зараз ситуація більш стабільна, ніж декілька тижнів тому, але, тим не менш, вона залишається ще загрозливою

Люди, які повертаються до столиці, повинні зважувати всі ризики, – заявив Кличко

Мер Києва Віталій Кличко пояснив, чому жителям столиці, що виїхали з міста, ще зарано масово повертатися додому.

«Ми спираємося виключно на рекомендації військових, і вони кажуть, що сьогоднішні загроза ще достатньо велика. Це, по-перше, загроза ракетних обстрілів. А, по-друге, триває розмінування прилеглих територій до столиці, де, на жаль, уже є випадки загибелі в результаті підривів на замінованих окупантами територіях. Наше ж ключове завдання – зберегти життя і спокій людей. Тому поки поспішати з поверненням до столиці не потрібно. Ті ж, хто повертаються, повинні зважувати всі ризики, – заявив Кличко. – Ситуація більш стабільна, ніж декілька тижнів тому, але, тим не менш, вона залишається ще загрозливою. Ми всі хочемо якомога швидше повернутися до нормального життя, але зможемо це повністю зробити, коли припиниться агресія проти України», – заявив Кличко в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

Він нагадав, що тривають бойові дії на сході країни, а також Росія продовжує ракетні обстріли по всій Україні.

Попри рекомендації міської влади не поспішати із поверненням до столиці, вже чимало киян повернулися та продовжують повератися до Києва. Також у місті зареєстровано вже близько 10 тисяч вимушених переселенців.

«Ми не можемо заборонити повертатися. Ми можемо тільки рекомендувати. Тим не менше, це – рішення кожного з вас. Країна живе в умовах військового стану. У Києві наразі спокійніше, ніж було. Але не будемо забувати, що метою агресора була столиця. Військові стверджують, що агресор не полишив своїх планів і може почати їх реалізовувати в будь-який момент. Тому потрібно бути вкрай обережними і дослухатися до рекомендацій військових», – наголосив Віталій Кличко.

Міський голова столиці Віталій Кличко припустив, що невдовзі низка станцій Київського метрополітену отримає нові назви замість пов'язаних із Росією і Білоруссю.