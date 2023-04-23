Рівень води Дніпра у столиці йде на спад

Протягом усього тижня водопілля зменшується

Рівень води річки Дніпро у Києві зменшується, проте в деяких районах міста ще є підтоплення. Про це йдеться у повідомленні Київської міської військової адміністрації.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Зазначають, що станом на 23 квітня рівень води річки Дніпро біля мосту «Метро» складає 9303 сантиметри, це на 5 сантиметрів менше, ніж учора. За даними КМВА, протягом усього тижня водопілля йде на спад.

«Але ще утримується підтоплення заплавних територій та низьких ділянок садово-дачної забудови, присадибних ділянок», – заявив начальник КМВА Сергій Попко.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Також повідомляють, що у столиці не зафіксовано аварійних підтоплень.

Нагадаємо, що у Києві внаслідок паводка під воду пішов Гідропарк.

Також повідомляють, що синоптики прогнозують, що наприкінці квітня – на початку травня в Україні очікуються ще більш значні опади – отже, може бути і друга хвиля водопілля.