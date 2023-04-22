Паводок в Україні: кількість підтоплених господарств перевищує 1,2 тис.

На даний час гідрологічна ситуація контрольована

Спостерігається підняття рівня води у річках на територіях дев’яти областей

Станом на ранок 22 квітня спостерігається сезонне підняття рівня води у межах річок Віть, Дніпро, Десна, Сейм, Сож, Прип’ять, Горинь та Західний Буг на територіях дев’яти областей України (Волинська, Дніпропетровська, Житомирська, Київська, Кіровоградська, Рівненська, Полтавська, Черкаська, Чернігівська). Про це повідомляє ДСНС України з посиланням на Укргідрометцентр.

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ДСНС повідомляє, що є тенденція щодо зниження темпу підняття рівня води у річках на півночі країни.

Наразі залишаються підтопленими 1,251 тис. дворогосподарств:

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Чернігівська – 488,

Кіровоградська – 323,

Черкаська – 140,

Дніпропетровська – 123,

Полтавська – 107,

Київська – 52,

Волинська – 18.

Крім того, підтоплені 223 будинки:

Кіровоградська – 87,

Дніпропетровська – 65,

Черкаська – 40,

Чернігівська – 29,

Полтавська – 2.

Зазначається, що на даний час гідрологічна ситуація контрольована. Гідрологічна ситуація перебуває на посиленому контролі ДСНС.

Нагадаємо, синоптики прогнозують, що наприкінці квітня – на початку травня в Україні очікуються ще більш значні опади – отже, може бути і друга хвиля водопілля.