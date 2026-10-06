Російська атака вивела з ладу датацентр «Омега Телеком» у Києві
Фахівці вже працюють над відновленням каналів зв’язку та доступу до мережі Інтернет на резервних майданчиках
У Києві внаслідок масованого ворожого обстрілу припинив роботу дата-центр телекомунікаційної компанії «Омега Телеком». Про це повідомила пресслужба компанії, інформує «Главком».
«Змушені констатувати факт: після масованої ворожої атаки Київський датацентр «Омега Телеком» припиняє свою роботу», – йдеться у заяві.
У компанії зазначили, що фахівці вже працюють над відновленням каналів зв’язку та доступу до мережі Інтернет на резервних майданчиках, аби мінімізувати наслідки атаки для користувачів і партнерів.
«Це складний момент для нас, але ми не зупиняємося», – наголосили в «Омега Телеком».
Нагадаємо, 2 жовтня російський удар зруйнував у Києві датацентр dline.ua на вулиці Предславинській.
1 жовтня російський удар знищив у Києві датацентр «Парковий». У компанії заявили, що відновити сервіси на цій локації неможливо, а дані клієнтів розгорнули на резервних майданчиках у ЄС.
Унаслідок ворожої атаки 25 вересня пошкоджено датацентр телекомунікаційної компанії «Датагруп».
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