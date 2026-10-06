Російська атака вивела з ладу датацентр «Омега Телеком» у Києві

Фахівці вже працюють над відновленням каналів зв’язку та доступу до мережі Інтернет на резервних майданчиках

У Києві внаслідок масованого ворожого обстрілу припинив роботу дата-центр телекомунікаційної компанії «Омега Телеком». Про це повідомила пресслужба компанії, інформує «Главком».

Пожежа у приміщенні датацентру фото: пресслужба датацентру «Омега Телеком»

«Змушені констатувати факт: після масованої ворожої атаки Київський датацентр «Омега Телеком» припиняє свою роботу», – йдеться у заяві.

У компанії зазначили, що фахівці вже працюють над відновленням каналів зв’язку та доступу до мережі Інтернет на резервних майданчиках, аби мінімізувати наслідки атаки для користувачів і партнерів.

Знищене обладнання датацентру фото: пресслужба датацентру «Омега Телеком»

Після масованої ворожої атаки Київський датацентр «Омега Телеком» припиняє свою роботу фото: пресслужба датацентру «Омега Телеком»

«Це складний момент для нас, але ми не зупиняємося», – наголосили в «Омега Телеком».

Нагадаємо, 2 жовтня російський удар зруйнував у Києві датацентр dline.ua на вулиці Предславинській.

1 жовтня російський удар знищив у Києві датацентр «Парковий». У компанії заявили, що відновити сервіси на цій локації неможливо, а дані клієнтів розгорнули на резервних майданчиках у ЄС.

Унаслідок ворожої атаки 25 вересня пошкоджено датацентр телекомунікаційної компанії «Датагруп».