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Російська атака вивела з ладу датацентр «Омега Телеком» у Києві

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Російська атака вивела з ладу датацентр «Омега Телеком» у Києві
Внаслідок атаки російський терористів обладнання датацентру знищене
фото: пресслужба датацентру «Омега Телеком»

Фахівці вже працюють над відновленням каналів зв’язку та доступу до мережі Інтернет на резервних майданчиках

У Києві внаслідок масованого ворожого обстрілу припинив роботу дата-центр телекомунікаційної компанії «Омега Телеком». Про це повідомила пресслужба компанії, інформує «Главком».

Пожежа у приміщенні датацентру
Пожежа у приміщенні датацентру
фото: пресслужба датацентру «Омега Телеком»

«Змушені констатувати факт: після масованої ворожої атаки Київський датацентр «Омега Телеком» припиняє свою роботу», – йдеться у заяві.

У компанії зазначили, що фахівці вже працюють над відновленням каналів зв’язку та доступу до мережі Інтернет на резервних майданчиках, аби мінімізувати наслідки атаки для користувачів і партнерів.

Знищене обладнання датацентру
Знищене обладнання датацентру
фото: пресслужба датацентру «Омега Телеком»
Після масованої ворожої атаки Київський датацентр «Омега Телеком» припиняє свою роботу
Після масованої ворожої атаки Київський датацентр «Омега Телеком» припиняє свою роботу
фото: пресслужба датацентру «Омега Телеком»

«Це складний момент для нас, але ми не зупиняємося», – наголосили в «Омега Телеком».

Нагадаємо, 2 жовтня російський удар зруйнував у Києві датацентр dline.ua на вулиці Предславинській. 

1 жовтня російський удар знищив у Києві датацентр «Парковий». У компанії заявили, що відновити сервіси на цій локації неможливо, а дані клієнтів розгорнули на резервних майданчиках у ЄС.

Унаслідок ворожої атаки 25 вересня пошкоджено датацентр телекомунікаційної компанії «Датагруп»

Теги: Київ обстріл датацентр

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