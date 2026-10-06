Академія наук готує консервацію будівлі після атаки РФ: пошкоджено 40% приміщень

Фахівці Київської аварійно-рятувальної службы завершують розбір найнебезпечніших конструкцій

У Національній академії наук України розробляють проєкт консервації будівлі Президії, яка зазнала руйнувань внаслідок атаки російського безпілотника 28 вересня. Усі роботи прагнуть завершити до настання холодів. Про це розповів перший віцепрезидент НАН В'ячеслав Богданов, інформує «Главком»

За словами Богданова, внаслідок влучання та подальшої пожежі пошкоджено близько 900 кв. м приміщень із загальних 2350 кв. м – це майже 40% будівлі. Він наголосив, що найважчою втратою для академії стала загибель двох працівниць.

Наразі навіть не ушкоджені вогнем приміщення непридатні для роботи.

«Та частина будівлі, яка не пошкоджена ударом і пожежею, теж, на жаль, наразі непридатна для експлуатації, оскільки горів дах, і вода, яка потрапляла під час гасіння, пошкодила ці приміщення, – зазначив перший віцепрезидент НАН. – Будівля стара, там дерев'яні перекриття, дранка, штукатурка, і зараз це все відвалюється, тому працювати там неможливо».

Ліквідація наслідків та підтримка наукової спільноти

Зараз фахівці Київської аварійно-рятувальної службы (КАРС) завершують розбір найнебезпечніших конструкцій, а співробітники Академії допомагають прибирати приміщення. Найближчим часом звідти вивезуть будівельне сміття та вологі пошкоджені елементи, після чого розпочнеться безпосередня консервація об'єкта.

Попри значні руйнування, вже 30 вересня Президія НАН зібралася на чергове засідання.

Академія також отримала слова солідарності від багатьох міжнародних наукових організацій. Богданов сподівається, що ця підтримка трансформується у допомогу з обладнанням та сприятиме подальшій ізоляції російських науковців у світі.

«Від початку повномасштабної російської агресії деякі журнали знову почали публікувати статті російських науковців. Я думаю, що після такого чергового прояву варварства вони переглянуть свою політику. Те саме стосується й міжнародних організацій, які, на жаль, досі не виключили Росію зі своїх структур», – підсумував Богданов.

Стан будівлі після атаки російський терористів фото: ДСНС Києва

Що відомо про удар по будівлі НАН у Києві

Удень 28 вересня російський реактивний дрон влучив у будівлю Президії Національної академії наук на вулиці Володимирській, 54 у Шевченківському районі Києва. Влучання сталося близько 13:30, удар частково зруйнував приміщення на другому та третьому поверхах і спричинив пожежу на площі 900 кв. м. Рятувальники евакуювали двох людей з вікон за допомогою автодрабин.

Внаслідок російської атаки загинули дві працівниці установи, також є постраждалі. Серед них – колишній секретар Ради національної безпеки і оборони України Володимир Горбулін, особиста помічниця Горбуліна Наталя Букало загинула.