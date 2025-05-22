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Росія атакувала Харків ракетою: пошкоджено будинки, є постраждалий

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Росія атакувала Харків ракетою: пошкоджено будинки, є постраждалий
У Харкові пролунали вибухи
фото з відкритих джерел

Через російський удар пошкоджено вісім приватних будинків

У ніч на 22 травня Росія вдарила по Харкову. Через ворожу атаку пошкоджено будинки та є постраждалий. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на мера міста Ігоря Терехова.

Терехов повідомив, що внаслідок удару ворожої ракети у Холодногірському районі пошкоджено вісім приватних будинків. Крім того, за попередньою інформацією, є постраждалий. Також у двох людей гостра реакція на стрес, наразі їм надається медична допомога.

«Пошкоджено вісім приватних будинків. У двох людей – гостра реакція на стрес, медична допомога надається», – написав Терехов. 

Раніше ми писали, що ударні дрони типу Shahed-136 росіяни почали обладнувати новими видами бойових частин комбінованого типу. Одна з них виробляється у РФ, а друга – в Ірані. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Defense Express.

Нова 90-кг бойова частина російського виробництва має індекс кумулятивно-осколово-фугасно-запалювальної. Вибухова речовина залишилась без змін – тротил та флегматизований гексоген, як і у 50-кг ОФЗБЧ-50, яка не мала кумулятивного ефекту. Запалювальний ефект досягається використанням порошкової суміші гідридів металів, які дають високу температуру горіння до 3,5 тис. градусів.

Нагадаємо, українські захисники перехоплюють ударні дрони типу Shahed за допомогою новітнього засобу. Він у тридцять разів дешевший за вартість «Шахедів».

Раніше Інститут вивчення війни повідомляв, що російські окупанти створили дрон, який нібито здатний уражати українські військові морські безпілотники.

Як повідомляла The Financial Times, хоча Україна, як і раніше, має перевагу над Росією в інноваціях, в плані виробництва Москва виявилася ефективнішою.

До слова, Китай готується запустити новий важкий безпілотник із дальністю польоту понад 7 тис. км. Дрон оснащений унікальними бойовими можливостями для розширення операційних можливостей повітряних сил країни.

Теги: Харків росія ракетна атака

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