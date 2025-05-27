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США виступили проти зниження граничної ціни на російську нафту в комюніке G7

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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США виступили проти зниження граничної ціни на російську нафту в комюніке G7
Міністр фінансів США Скотт Бессент попросив не включати формулювання про зниження граничної ціни на нафту
фото: AP

Зниження граничної ціни на нафту може відбутися, якщо Росія відмовиться від мирних переговорів

Сполучені Штати не підтримали зниження стелі цін на російську нафту з $60 до $45 у рамках заходів, спрямованих на посилення санкцій проти Кремля. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Financial Times.

За даними журналістів, на нещодавній зустрічі міністрів фінансів G7 Канада запропонувала включити до спільної заяви чітке формулювання про зниження граничної ціни на нафту. Пропозицію підтримали ЄС та члени «Великої сімки», проте у фінальний текст комюніке її не включили на прохання міністра фінансів США Скотта Бессента.

Натомість було прийнято формулювання, яке зобов'язує країни G7 «продовжувати вивчати всі можливі варіанти, включаючи варіанти максимального тиску, такі як подальше посилення санкцій» у разі, якщо не буде досягнуто згоди про припинення вогню.

Нагадаємо, Саудівська Аравія повідомила союзникам, що не бажає підтримувати ринок нафти подальшими скороченнями постачання і може витримати тривалий період низьких цін. Ер-Ріяд був обурений тим, що Казахстан та Ірак видобували більше за цільові показники, встановлені групою ОПЕК+ (Організація країн – експортерів нафти) для підтримки балансу попиту та пропозиції на ринках нафти.

Скорочення постачань підтримали ціни, що, своєю чергою, збільшило доходи від експорту, від яких залежать багато виробників нафти. Протягом останніх місяців Саудівська Аравія закликала країни ОПЕК+ дотримуватися встановлених цілей та компенсувати надлишок пропозиції. Але тепер, схоже, змінює тактику.

Раніше повідомлялося, Європейський Союз запропонує міністрам фінансів країн G7 знизити чинну цінову стелю у $60 за барель на російську нафту, що транспортується морем, у межах нового пакета санкцій проти Москви.

Білий дім також підготував кілька варіантів економічного тиску на Росію. Сам Трамп також неодноразово погрожував Кремлю новими санкціями, якщо не буде припинення вогню. Також Державний секретар США Марко Рубіо анонсував неминучі санкції у разі відмови Росії від 30-денного перемир’я. 

Також канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Європейський Союз готовий запровадити значно жорсткіші санкції проти Росії, якщо не буде досягнуто реального прогресу в припиненні війни в Україні.

До слова, Саудівська Аравія спалюватиме більше сирої нафти для виробництва електроенергії цього літа, ніж минулого року, через надлишок пропозиції та нижчі ціни на неї, ніж на мазут.

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Теги: Велика сімка США нафта росія

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