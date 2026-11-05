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Масштабний блекаут у Києві: частина столиці була без світла (оновлено)

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Масштабний блекаут у Києві: частина столиці була без світла (оновлено)
В деяких районах міста світло було лише 2,5 години за добу
фото: glavcom.ua

Не працює навіть освітлення на будівлях і в торговельних закладах

Центр столиці ввечері певний час був майже без освітлення. Вулиці, житлові будинки та магазини в деяких районах Києва занурювалися в темряву, а єдиними помітними джерелами світла були фари автомобілів. Відповідні кадри з Києва поширювали у соцмережах, пише «Главком».

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На відео видно, що вулиці міста були майже повністю не освітлені. Не працювало освітлення на будівлях і в торговельних закладах, а рух транспорту відбувається у світлі автомобільних фар.

Варто зазначити, що подібна ситуація спостерігалася не в усіх частинах міста. Наші кореспонденти повідомляли, що в певних районах не спостерігалося відключень. Водночас у деяких районах світло дали лише на 2,5 години за добу. Також, у центрі спостерігалися значні проблеми з електропостачанням. 

Нагадаємо, що у Києві люди перекривали дорогу в районі Академ містечка, а також на Оболоні через тривалі відключення електроенергії. Унаслідок цього на ділянці утворилося значне скупчення автомобілів. 

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Теги: Київ війна блекаут відключення

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