У Києві відновлено водопостачання після ворожих обстрілів

Тиск у водопровідних мережах міста стабілізувався

Усі водопровідні та каналізаційні насосні станції Києва повернулися до роботи у штатному режимі. Водопостачання в столиці повністю відновлено після перебоїв, спричинених обстрілами енергетичної інфраструктури. Про це повідомили у Київводоканалі, інформує «Главком».

За даними комунальників, тиск у водопровідних мережах міста стабілізувався та наразі відповідає нормативним показникам.

Фахівці Київводоканалу продовжують здійснювати постійний контроль за роботою систем водопостачання та водовідведення столиці.

Нагадаємо, у ніч проти 3 листопада російські окупанти здійснили масовану комбіновану атаку на Україну. Вибухи пролунали у Хмельницькому, Рівному, Житомирі, Запоріжжі та Дніпрі, під загрозою ракетного удару опинилися кілька населених пунктів Дніпропетровської та Вінницької областей.

Раніше повідомлялося, що «Київводоканал» не може відновити свердловини резервного водопостачання в Голосіївському парку через позицію Міністерства економіки та довкілля України. Комунальники планують розконсервувати свердловини на випадок знеструмлень чи пошкодження основної системи водопостачання столиці. Втім, у міністерстві відмовляють у доступі, посилаючись на те, що це природоохоронна територія.

До слова, питна вода у столиці відповідає нормативам на межі мереж «Київводоканалу», однак у самих будинках її якість може суттєво погіршуватися. Наприклад, мешканцям Троєщини краще не ризикувати й не вживати воду з-під крана без додаткового очищення.