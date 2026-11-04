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У Києві відновлено водопостачання після ворожих обстрілів

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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У Києві відновлено водопостачання після ворожих обстрілів
Фахівці Київводоканалу продовжують здійснювати постійний контроль за роботою систем водопостачання та водовідведення столиці
фото: facebook.com_vodokanal

Тиск у водопровідних мережах міста стабілізувався

Усі водопровідні та каналізаційні насосні станції Києва повернулися до роботи у штатному режимі. Водопостачання в столиці повністю відновлено після перебоїв, спричинених обстрілами енергетичної інфраструктури. Про це повідомили у Київводоканалі, інформує «Главком».

За даними комунальників, тиск у водопровідних мережах міста стабілізувався та наразі відповідає нормативним показникам.

Фахівці Київводоканалу продовжують здійснювати постійний контроль за роботою систем водопостачання та водовідведення столиці. 

Нагадаємо, у ніч проти 3 листопада російські окупанти здійснили масовану комбіновану атаку на Україну. Вибухи пролунали у Хмельницькому, Рівному, Житомирі, Запоріжжі та Дніпрі, під загрозою ракетного удару опинилися кілька населених пунктів Дніпропетровської та Вінницької областей.

Раніше повідомлялося, що «Київводоканал» не може відновити свердловини резервного водопостачання в Голосіївському парку через позицію Міністерства економіки та довкілля України. Комунальники планують розконсервувати свердловини на випадок знеструмлень чи пошкодження основної системи водопостачання столиці. Втім, у міністерстві відмовляють у доступі, посилаючись на те, що це природоохоронна територія.

До слова, питна вода у столиці відповідає нормативам на межі мереж «Київводоканалу», однак у самих будинках її якість може суттєво погіршуватися. Наприклад, мешканцям Троєщини краще не ризикувати й не вживати воду з-під крана без додаткового очищення. 

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Теги: Київ Київводоканал водопостачання

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