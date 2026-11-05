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Наглядова рада «Київтеплоенерго», ярмарки та реєстрація тварин: що ухвалюватиме Київрада 5 жовтня 2026 року

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Наглядова рада «Київтеплоенерго», ярмарки та реєстрація тварин: що ухвалюватиме Київрада 5 жовтня 2026 року
Засідання відбудеться у будівлі столичної міськради за адресою: вул. Хрещатик, 36
фото: КМДА

До основного порядку денного увійшло 402 питання, у тому числі 234 проєкти рішень щодо земельних відносин та містобудування, 136 загальних питань

Сьогодні, 5 листопада, о 10:00 заплановане чергове засідання Київради. На розгляд депутатів винесено 417 питань. Зокрема, народні обранці можуть продовжити термін дії міської цільової програми «Захисник Києва» на 2027 рік, створити наглядову раду КП «Київтеплоенерго», затвердити Положення про проведення ярмарок і ухвалити Правила утримання та поводження з домашніми тваринами. Про те, що сьогодні має відбутися позачергове засідання, йдеться в анонсі на сайті Київради, інформує «Главком».

Засідання відбудеться у будівлі столичної міськради за адресою: вул. Хрещатик, 36. Пряму трансляцію засідання можна переглянути на офіційному сайті Київради.

Дата, час та місце проведення засідання були затверджені розпорядженням міського голови Києва Віталія Кличка №662 від 26 листопада 2026 року. До основного порядку денного увійшло 402 питання, у тому числі 234 проєкти рішень щодо земельних відносин та містобудування, 136 загальних питань, 30 проєктів рішень щодо питань власності та регуляторної політики тощо. Ще 15 питань винесені на розгляд депутатів у порядку невідкладності.

Зокрема, депутатам запроповано продовжити термін дії міської цільової програми «Захисник Києва» на 2022-2026 роки ще й на 2027 рік. Наразі на її виконання у наступному році передбачено 4 млрд грн. Ця пролонгація для вказаної програми стане вже третьою – раніше її продовжували на 2024 і 2025 роки.

Також сьогодні міськрада може розглянути проєкт рішення щодо утворення наглядової ради у КП «Київтеплоенерго». Його авторами є депутати Андрій Вітренко (фракція «Слуга народу») і Григорій Маленко (фракція «Голос»). Цим проєктом рішення передбачено, що до складу наглядової ради «Київтеплоенерго» мають увійти 11 депутатів міськради, і протягом 14 днів цей орган має подати на затвердження Київради положення про свою роботу.   

Крім того, сьогодні депутатський корпус може затвердити нове Положення про ярмарки у Києві. Цим документом планується врегулювати питання проведення таких торгових заходів: порядок подачі заявок (участь у ярмарках планують зробити послугою, яку міська влада надаватиме через спеціальний програмний модуль), перелік документів, зовнішній вигляд наметів, вимоги до продукції тощо. Чинне Положення було затверджено Київською міськдержадміністрацією (КМДА) ще у 2015 році і є не настільки деталізованим документом, ніж проєкт, який запропоновано міськраді наразі.

Також депутати можуть ухвалити нові Правила утримання та поводження з домашніми тваринами у Києві, які мають замінити діючі Правила, затверджені ще у 2007 році. У КМДА вважають, що останні застаріли та не відповідають сучасним положенням законодавства України, а тому столичній владі потрібно їх оновити. Зокрема, у столиці планується зобов’язати реєструвати у спеціальній системі не лише собак, а й котів; дозволити перебувати з тваринами у магазинах і кафе; заборонити залишати собак та котів у закритих автомобілях у спеку й холод; обмежити право на утримання тварин для громадян, які притягувалися до відповідальності за жорстоке поводження з ними, тощо. Раніше міськрада вже розглядала цей проєкт рішення, але невдало – 18 червня 2026-го для його затвердження не знайшлося необхідної кількості голосів.

Анонсований перелік питань є попереднім, адже до порядку денного деякі проєкти рішень можуть бути включені вже під час пленарного засідання, а деякі – навпаки виключені.

Нагадаємо, через війну та відтермінування виборів Київрада у листопаді 2026 року зайде на сьомий рік своєї роботи. За цей час склад столичного парламенту суттєво змінився без жодних виборчих кампаній: свої мандати втратили вже 23  політики із 120 наявних. Про це свідчать результати дослідження громадської організації «Голка», інформаційним партнером якої виступає «Главком».

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Теги: Андрій Вітренко Київрада міськрада ярмарок Київтеплоенерго Хрещатик влада фракція правила Київ

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