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Масована атака по Києву – енергетика під ударом, повторна балістика: головне за ніч 14 жовтня

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Масована атака по Києву – енергетика під ударом, повторна балістика: головне за ніч 14 жовтня
колаж: glavcom.ua

Дайджест новин, які сталися у ніч на 14 жовтня 2026 року

Ніч на 14 жовтня стала однією з найважчих для Києва: Росія двічі вдарила по столиці балістикою – уражено ТЕЦ-4 і житловий будинок, є загиблі. Зеленський заявив, що партнери знову не попередили про пуски ракет. «Главком» склав добірку головних подій за ніч проти 14 жовтня.

Масована атака по Києву: ТЕЦ-4, житловий будинок, вдруге за ніч

Росія завдала балістичного удару по Києву – уражено ТЕЦ-4 і житловий будинок, є загиблі. Під ранок ворог вдарив по столиці вдруге – два масованих балістичних удари за одну ніч. Зеленський заявив, що партнери знову не попередили Україну про пуски балістичних ракет – це вже не перший подібний випадок.

Масована атака по Києву – енергетика під ударом, повторна балістика: головне за ніч 14 жовтня фото 1

Хмельниччина і Тернопіль під ударом

Російські дрони атакували Хмельниччину – на АЗС спалахнула пожежа, є поранені. Тієї ж ночі реактивний безпілотник бив по Тернополю – пошкоджено адміністративну будівлю.

Масована атака по Києву – енергетика під ударом, повторна балістика: головне за ніч 14 жовтня фото 2

У Росії знову спалахнув НПЗ

Термінал Новошахтинського НПЗ знову охопила пожежа – підприємство вже неодноразово ставало ціллю атак.

Масована атака по Києву – енергетика під ударом, повторна балістика: головне за ніч 14 жовтня фото 3

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Теги: пожежа росія Київ енергетика Тернопіль Хмельницький безпілотник ворог

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Політика

Масована атака по Києву – енергетика під ударом, повторна балістика: головне за ніч 14 жовтня
Масована атака по Києву – енергетика під ударом, повторна балістика: головне за ніч 14 жовтня
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