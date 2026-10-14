Масована атака по Києву – енергетика під ударом, повторна балістика: головне за ніч 14 жовтня
Дайджест новин, які сталися у ніч на 14 жовтня 2026 року
Ніч на 14 жовтня стала однією з найважчих для Києва: Росія двічі вдарила по столиці балістикою – уражено ТЕЦ-4 і житловий будинок, є загиблі. Зеленський заявив, що партнери знову не попередили про пуски ракет. «Главком» склав добірку головних подій за ніч проти 14 жовтня.
Масована атака по Києву: ТЕЦ-4, житловий будинок, вдруге за ніч
Росія завдала балістичного удару по Києву – уражено ТЕЦ-4 і житловий будинок, є загиблі. Під ранок ворог вдарив по столиці вдруге – два масованих балістичних удари за одну ніч. Зеленський заявив, що партнери знову не попередили Україну про пуски балістичних ракет – це вже не перший подібний випадок.
Хмельниччина і Тернопіль під ударом
Російські дрони атакували Хмельниччину – на АЗС спалахнула пожежа, є поранені. Тієї ж ночі реактивний безпілотник бив по Тернополю – пошкоджено адміністративну будівлю.
У Росії знову спалахнув НПЗ
Термінал Новошахтинського НПЗ знову охопила пожежа – підприємство вже неодноразово ставало ціллю атак.
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