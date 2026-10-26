Росіяни атакували Київщину дронами: пошкоджено приватні будинки та авто, є поранена

Поліцейські закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги

Російські війська за минулу добу завдали чергового удару по території Київської області. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції в Київській області, інформує «Главком».

Унаслідок ворожої атаки руйнувань зазнав цивільний сектор у двох районах області:

У Вишгородському районі пошкоджено вісім приватних будинків та один легковий автомобіль.

В Обухівському районі зазнало руйнувань приватне домоволодіння. Тілесні ушкодження отримала 47-річна жінка – її оперативно госпіталізували до медичного закладу.

Наслідки ворожого обстрілу фото: Національна поліція України

Унаслідок ворожої атаки руйнувань зазнав цивільний сектор у двох районах області фото: Національна поліція України

Нагадаємо, вранці 21 жовтня безпілотник російських окупантів влучив у житлову багатоповерхівку у Святошинському районі Києва на рівні 20-го поверху, спричинивши займання. Внаслідок ворожого удару загинули двоє людей, ще один 46-річний чоловік дістав поранення – у момент вибуху він проходив повз будинок.

До слова, 20 жовтня внаслідок російської атаки на трасу М-05 Київ – Одеса загинув водій шатлу, який перевозив людей до Національного військового меморіального кладовища. Чоловік на ім'я Андрій саме віз пасажирів, які прямували вшанувати пам'ять загиблих українських захисників.