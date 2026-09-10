Карта бойових дій в Україні станом на 10 вересня 2026 року
На Покровському напрямку окупанти здійснили 44 атаки
За минулу добу на фронті зафіксовано 277 бойових зіткнень. Найбільшу кількість штурмів російські війська здійснили на Покровському напрямку, де українські захисники зупинили 44 атаки. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Новини війни
Минулої доби російські війська здійснили 91 авіаційний удар, під час якого скинули 331 керовану авіабомбу. Крім того, окупанти застосували 10 913 дронів-камікадзе та здійснили 2117 обстрілів позицій Сил оборони й населених пунктів.
На Сумщині артилерійських обстрілів ворога зазнали Кореньок, Товстодубове, Писарівка, Уланове, Хотінь, Яструбщина, Садки, Миропілля та Іволжанське. Крім того, російські війська завдали авіаційних ударів по районах Вільної Слободи та Берези.
Останні новини з фронту
За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони України уразили один район зосередження живої сили противника, шість артилерійських систем, два пункти управління безпілотними літальними апаратами та один зенітний ракетний комплекс.
На Північно-Слобожанському і Курському напрямках
Минулої доби українські захисники зупинили два ворожі штурми.
На Південно-Слобожанському напрямку
Українські підрозділи відбили 14 атак противника. Загарбники намагалися просунутися в районах Козачої Лопані, Лимана та Стариці, а також у напрямках Широкого та Чугунівки.
На Куп’янському напрямку
Російські війська тричі атакували в районах Петропавлівки та Новоосинового.
На Лиманському напрямку
Окупанти п’ять разів намагалися прорвати українську оборону. Ворог атакував у районах Лимана та Діброви, а також у напрямку Новоселівки.
На Слов’янському напрямку
Противник здійснив одну штурмову дію у напрямку Пискунівки.
На Краматорському напрямку
Окупанти здійснили одну атаку у напрямку Федорівки.
На Костянтинівському напрямку
Російські війська здійснили сім атак. Загарбники вели штурмові дії в районах Костянтинівки, Іллінівки та Довгої Балки.
На Покровському напрямку
Українські захисники зупинили 44 атаки противника. Ворог виявляв активність у районах Білицького, Сергіївки, Удачного та Молодецького, а також здійснював штурми у напрямках Дорожнього, Миколайпілля, Водянського, Надії, Василівки, Торецького, Новогригорівки, Степів, Ганнівки, Добропілля, Шевченка, Світлого та Матяшевого.
На Олександрівському напрямку
Загарбники здійснили дві атаки у напрямках Радісного та Рибного.
На Гуляйпільському напрямку
Окупанти 10 разів атакували позиції українських захисників. Ворог намагався просунутися в районі Гіркого, а також у напрямках Різдвянки, Тернуватого та Чарівного.
На Оріхівському напрямку
Минулої доби російські війська штурмових дій не проводили.
На Придніпровському напрямку
Минулої доби окупанти штурмових дій не проводили.
Нагадаємо, триває 1660-й день повномасштабної війни в Україні.
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