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Axios: Білий дім стежить за ймовірним спалахом чуми в Росії

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Axios: Білий дім стежить за ймовірним спалахом чуми в Росії
Потенційний спалах чуми в Росії змусив Білий дім оцінювати загрози
фото з відкритих джерел

В Іркутській області Росії 189 людей госпіталізували після контакту з молодою жінкою, яка померла від легеневої чуми

Адміністрація Дональда Трампа уважно стежить за повідомленнями про можливий випадок захворювання на чуму та запровадження карантинних заходів в Іркутській області Росії. Про це пише «Главком» із посиланням на Axios.

Представник Білого дому зазначив, що США оцінюють наявні варіанти дій у відповідь на цей спалах. Хоча чума є небезпечною бактеріальною інфекцією, Центр з контролю та профілактики захворювань наголошує, що вона піддається ефективному лікуванню антибіотиками за умови своєчасного виявлення.

Потенційне поширення небезпечного захворювання на території держави-агресора створює додаткові ризики для регіональної стабільності та біологічної безпеки поблизу кордонів. Для України, яка протистоїть російській агресії, будь-які дестабілізаційні чинники та внутрішні кризи всередині РФ є важливим фактором впливу на загальну ситуацію в регіоні.

Нагадаємо, в Іркутській області Росії 189 людей госпіталізували після контакту з молодою жінкою, яка померла від легеневої чуми. Загалом влада встановила 197 людей, які могли контактувати з померлою.

Раніше розвідка повідомила про секретний комплекс біолабораторій у Тверській області Росії. Комплекс розташований на ізольованому острові Лисий, його охороняють російські спецслужби та військові. Для роботи там РФ, зокрема, шукала фахівця з допуском до особливо небезпечних патогенів. 

У квітні 2026 року в Росії вчені повідомляли про локальне поширення віспи мавп. Новий випадок захворювання виявили у Підмосков'ї. За словами російського епідеміолога Геннадія Онищенка, це був уже третій випадок у країні від початку року, що, за його оцінкою, свідчило про місцеве поширення вірусу. 

Теги: хвороба росія США

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