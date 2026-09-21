Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Московський НПЗ повністю зупинив переробку після удару дронів – Reuters

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
google social img telegram social img facebook social img
Московський НПЗ повністю зупинив переробку після удару дронів – Reuters
Про наслідки атаки свідчить і ситуація з продажем пального на території країни-агресора
фото: Reuters

Після атаки безпілотників на Московському нафтопереробному заводі зупинилася вся первинна переробка нафти. Для відновлення роботи пошкоджених установок може знадобитися кілька тижнів. Про це повідомляє Reuters із посиланням на три джерела в нафтовій галузі, пише «Главком».

За даними агентства, під час атаки 20 вересня на території НПЗ виникли пожежі на двох установках первинної дистиляції. Йдеться про установку AVT-6 та комбіновану установку EURO+.

AVT-6 здатна переробляти 21,4 тис. тонн нафти на добу, що становить близько 53% загальної потужності Московського НПЗ. EURO+ забезпечує ще 18,8 тис. тонн на добу, або 47% потужності підприємства. Таким чином, пошкодження обох установок фактично зупинило всю первинну переробку нафти на заводі.

Джерела видання зазначили, що для ремонту обладнання та відновлення роботи підприємства може знадобитися кілька тижнів. «Газпром нафта», якій належить НПЗ, оперативно не прокоментувала ситуацію.

Про наслідки атаки свідчить і ситуація з продажем пального. За даними журналістів, продукція Московського НПЗ з 21 вересня не виставлялася на продаж на Санкт-Петербурзькій міжнародній товарній біржі.

Московський НПЗ є одним із найбільших нафтопереробних підприємств Росії. У 2024 році він переробив 11,6 млн тонн нафти, або близько 230 тис. барелів на добу. За цей період завод виробив 2,9 млн тонн бензину, 3,2 млн тонн дизельного пального та 1,3 млн тонн бітуму.

Атака на підприємство сталася 20 вересня під час масованого удару безпілотників по Москві та Московській області. Мер Москви Сергій Собянін повідомляв про пошкодження промислового об'єкта на території НПЗ.

Читайте також:

Теги: росія війна дрон нафта

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Російські війська завдали удару по локомотиву пасажирського поїзда на Волині лише за два км від кордону з Польщею
Дрон біля кордонів НАТО. Кремль не перейшов лінію, він її протестував
14 вересня, 13:03
Ексголовнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський (праворуч) розповідає про харківську офензиву під час презентації, приуроченої до її четвертої річниці
Генерал Сирський: Тодішнє керівництво ЗСУ не вірило в успіх Харківської операції Історія війни
13 вересня, 18:20
Один зі снарядів влучив у приватний будинок і повністю його зруйнував
Окупанти обстріляли приватний сектор Краматорська: є загиблі
11 вересня, 19:57
Робота над FP-7 перебуває на фінальній стадії
Нова українська балістика може вдарити по Росії вже за кілька тижнів – Fire Point
11 вересня, 18:16
Через такі інциденти під загрозою опиняється не лише військова інфраструктура, а й цивільне населення
ЄС відреагував на появу російського дрона біля літака Зеленського
11 вересня, 15:32
Даниїл Смирнов прагнув боронити Україну ще з підліткового віку.
За кілька тижнів мав стати батьком. Київ попрощався із штурмовиком Даниїлом Серфером Смирновим
3 вересня, 16:30
Росіяни спричинили масштабні пожежі у житлових будинках Краматорська
Російські дрони атакували одразу три багатоповерхівки у Краматорську
2 вересня, 19:53
Наслідки влучання російського дрона «Бандероль» у будівлю Головного управління Нацполіції в Житомирській області, 19 серпня 2026 року
Реактивні «шахеди»: як Україні відповісти на нову загрозу
28 серпня, 14:05
Трамп намагається купити у Путіна гарні новини, але Путін продає задорого
Трамп потрапив у пастку Путіна
28 серпня, 11:11

Економіка

Московський НПЗ повністю зупинив переробку після удару дронів – Reuters
Московський НПЗ повністю зупинив переробку після удару дронів – Reuters
Скільки триватиме глобальний дефіцит дизельного пального? Прогноз Reuters
Скільки триватиме глобальний дефіцит дизельного пального? Прогноз Reuters
Юань оновив трирічний максимум напередодні зустрічі Трампа і Сі Цзіньпіна
Юань оновив трирічний максимум напередодні зустрічі Трампа і Сі Цзіньпіна
Макрон запропонував спосіб стримати зростання цін на нафту
Макрон запропонував спосіб стримати зростання цін на нафту
«Нафтогаз» створить резерв пального у сусідній країні: деталі
«Нафтогаз» створить резерв пального у сусідній країні: деталі
Ціни на дизель у США побили історичний рекорд
Ціни на дизель у США побили історичний рекорд

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
370K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 21 вересня: ситуація на фронті
197K
Депутат спитав міністра фінансів, чи проживе він на мінімалку. Відео відповіді урядовця
152K
Карта повітряних тривог України онлайн 21 вересня 2026
149K
Обіймала посаду майже пів століття. На Київщині депутати скинули легенду місцевого самоврядування
146K
«Геть інша людина». Вдова легендарного композитора розказала, якою є Софія Ротару в житті
70K
Бріжит Макрон програла суд журналістці, яка назвала її чоловіком

Новини

В Україні до 26°, місцями короткочасні дощі: погода на 19 вересня 2026 року
19 вересня, 05:59
Окупанти вдарили по бізнес-центру в Одесі: постраждало 10 людей, серед яких 2 рятувальників (оновлено)
18 вересня, 18:07
В Україні до 25°, короткочасні дощі, туман: погода на 18 вересня 2026 року
18 вересня, 05:59
В Україні до 25°, місцями дощитиме: погода на 17 вересня 2026 року
17 вересня, 05:59
Польща зупиняла роботу двох аеропортів через повітряну загрозу
16 вересня, 09:25
Кремль відповів на запропоноване Трампом енергетичне перемир’я
15 вересня, 13:31

Прес-релізи

У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
14 вересня, 15:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua