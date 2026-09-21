Московський НПЗ повністю зупинив переробку після удару дронів – Reuters

Про наслідки атаки свідчить і ситуація з продажем пального на території країни-агресора

Після атаки безпілотників на Московському нафтопереробному заводі зупинилася вся первинна переробка нафти. Для відновлення роботи пошкоджених установок може знадобитися кілька тижнів. Про це повідомляє Reuters із посиланням на три джерела в нафтовій галузі, пише «Главком».

За даними агентства, під час атаки 20 вересня на території НПЗ виникли пожежі на двох установках первинної дистиляції. Йдеться про установку AVT-6 та комбіновану установку EURO+.

AVT-6 здатна переробляти 21,4 тис. тонн нафти на добу, що становить близько 53% загальної потужності Московського НПЗ. EURO+ забезпечує ще 18,8 тис. тонн на добу, або 47% потужності підприємства. Таким чином, пошкодження обох установок фактично зупинило всю первинну переробку нафти на заводі.

Джерела видання зазначили, що для ремонту обладнання та відновлення роботи підприємства може знадобитися кілька тижнів. «Газпром нафта», якій належить НПЗ, оперативно не прокоментувала ситуацію.

Про наслідки атаки свідчить і ситуація з продажем пального. За даними журналістів, продукція Московського НПЗ з 21 вересня не виставлялася на продаж на Санкт-Петербурзькій міжнародній товарній біржі.

Московський НПЗ є одним із найбільших нафтопереробних підприємств Росії. У 2024 році він переробив 11,6 млн тонн нафти, або близько 230 тис. барелів на добу. За цей період завод виробив 2,9 млн тонн бензину, 3,2 млн тонн дизельного пального та 1,3 млн тонн бітуму.

Атака на підприємство сталася 20 вересня під час масованого удару безпілотників по Москві та Московській області. Мер Москви Сергій Собянін повідомляв про пошкодження промислового об'єкта на території НПЗ.