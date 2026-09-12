«Мир через силу зараз». Що це означає?

«Главком» публікує вступне слово засновника конференції Ялтинської європейської стратегії (YES) Віктора Пінчука під час її відкриття у Києві 11 вересня 2026 року

Пане прем’єр-міністре, дякую, що ви з нами. Шановні члени українського уряду, народні депутати України, дякую вам. І наші дорогі іноземні гості, дякую, що ви з нами. Шановні міністри, шановні члени парламентів різних країн. Я знаю, що тут присутня дуже велика делегація британського парламенту, велика делегація Європейського парламенту, велика делегація Палати представників Сполучених Штатів, сенатори. Шановні дипломати, шановні журналісти, щиро дякую, що ви з нами. І я хочу окремо подякувати радникам із питань національної безпеки Великої Британії, Франції та Німеччини.

Я хочу особливо привітати Джонатана Пауелла, Еммануеля Бона та Гюнтера Заутера. Для них це вже другий візит до України цього тижня. І це свідчення великої дружби та великого партнерства. Щиро дякую. А тепер – найтепліші вітання найважливішим учасникам нашої конференції. Нашим солдатам і генералам, нашим офіцерам, нашим героям, нашим ветеранам. Щиро дякую.

Отже, дозвольте мені почати з того, що сьогодні – 25-та річниця терористичної атаки 11 вересня у Сполучених Штатах. І знаєте що? На нашій конференції сьогодні присутні 90 учасників зі Сполучених Штатів. Дорогі друзі, дякую, що ви з нами в цей день. І від усього серця – наші думки з вами та з усім американським народом у цей день.

Я хочу нагадати, що у 2001 році Україна також була разом зі Сполученими Штатами. Україна приєдналася до міжнародної антитерористичної коаліції, і ніхто ніколи не забуде кадри з вежами-близнюками. І тому я хочу сказати: сьогодні в Україні ми маємо сотні, якщо не тисячі, таких «епіцентрів» руйнувань. Усі будинки, які там стояли, звісно, дуже відрізнялися від веж-близнюків. Але всі ці місця виглядають однаково. Терористів потрібно зупинити.

І є ще дещо дуже важливе в цей день. Сьогодні Рош га-Шана – вперше від часу створення нашої конференції це свято збіглося із початком нашої конференції. Я хочу привітати всіх вас із єврейським Новим роком і вважаю, що це добрий знак.

А тепер дозвольте сказати кілька слів про головну тему нашої конференції. Гасло «Мир через силу» досить відоме. Багато хто думає про президента Дональда Трампа, коли його чує. І, можливо, він один із тих, хто найкраще знає, як його використовувати. Але саме він його не придумав. Багато хто думає про Рональда Рейгана, але це теж був не він. Воно походить від Невілла Чемберлена. Саме так. Британського прем’єр-міністра, відомого своєю політикою умиротворення Гітлера. Тому, знаєте, це дуже добре показує: навіть якщо слова можуть звучати переконливо, але коли за ними немає реальної сили, вони не мають значення.

Саме тому ми назвали нашу конференцію «Мир через силу ЗАРАЗ». Йдеться про негайні дії. Про негайні дії України, Європи, Сполучених Штатів та інших партнерів. І ми маємо унікальний шанс діяти зараз завдяки дивам, які здійснили українці. Звичайно, за допомогою наших західних друзів у Росії горять військові аеродроми, знищуються ракетні заводи, а автозаправки залишаються без пального. Україна зараз знищує більше ворожих солдатів, ніж Росія може набрати, і звільняє майже стільки ж території, скільки ворог захоплює.

Україна справді стала європейською наддержавою та військовою Кремнієвою долиною. І всі цьому дивуються. Але я хочу вам сказати: ця земля має довгу історію таких див. І я хочу навести лише кілька найважливіших прикладів із нещодавньої лекції професора Тімоті Снайдера. Лише хвилину. Саме на цій території були побудовані перші міста людства – перші відомі нам міста – за століття до давніх міст Месопотамії, понад 6000 років тому.

Саме на цих територіях люди вперше заговорили мовою-предків для рідних мов половини світу – праіндоєвропейською мовою – близько 6000 років тому. І саме на цій території дві з половиною тисячі років тому скіфи винайшли нову зброю – складний лук. Він був значно легшим, значно смертоноснішим і став унікальним військовим винаходом, який змінив спосіб ведення війни в усій Євразії. І нарешті, нарешті, вірите чи ні, перші сліди використання колеса датуються приблизно 6000 роком тому. Їх знайшли в давніх мідних копальнях у Карпатських горах. Саме так. На території, яка сьогодні є Україною. І з такою історією інновацій на цій території не дивно, що Україна стала військовою Кремнієвою долиною та європейською наддержавою. І також не дивно, що наш ворог відчайдушно прагне заволодіти цією неймовірною територією.

Отже, дозвольте мені завершити логіку моєї аргументації. Чому зараз існує реальний шанс досягти миру через силу? Якщо дуже спрощено, я можу визначити силу так:

ресурси, які має у своєму розпорядженні нація, помножені на волю до боротьби, помножені на інновації. Українська воля до боротьби від самого початку була переважаючою. Українські інновації стали переважаючими у 2026 році. Саме завдяки цій подвійній перевазі з’явилося вікно можливостей. Вікно можливостей змусити нашого ворога сісти за стіл для серйозних і реальних переговорів про припинення війни.

І, будь ласка, пам’ятайте: такі вікна можливостей трапляються дуже рідко й швидко зачиняються.

А тепер погані новини. Погані новини – наш сильний і розумний ворог також шукає власні вікна можливостей. Саме так. Не для того, щоб сісти за стіл для серйозних і реальних переговорів, а щоб змусити нас прийняти їхні абсолютно неприйнятні умови. І зараз вони бачать своє головне вікно можливостей у наближенні зими та нашій нездатності перехоплювати їхні балістичні ракети.

Нещодавно вони також побачили своє вікно можливостей у реактивних дронах. Але, наскільки я розумію, дуже скоро Україна почне виробляти дуже ефективну відповідь. Отже, вікно проти вікна.

Я б сформулював найважливіше питання цього моменту так: хто ефективніше скористається своїм вікном можливостей? Тому зараз нам потрібне швидке й суттєве посилення третього компонента сили – ресурсів.

І значною мірою це залежить від вас, наших західних друзів і партнерів. До речі, саме через цю життєво важливу пріоритетність ресурсів від наших західних друзів…

Наш президент Зеленський зараз подорожує між Норвегією, Ісландією та Канадою, але він завжди бере участь у нашій конференції та виступає на ній. Тому, як я розумію, сьогодні він приєднається до нас онлайн із Торонто. І щиро дякую вам, пане президенте, за це.

І рухаймося далі.

Зараз нам потрібно, щоб наші дорогі партнери надавали ще більше військової та фінансової підтримки, більше інвестували в українську оборону та посилювали санкції проти нашого ворога, щоб зменшувати його ресурси. І найважливіше – цієї зими Україна повинна мати найбільш захищене небо у світі. Ваш найморальніший вчинок приведе до найпрагматичнішого результату. Тоді ми матимемо реальний шанс максимально ефективно скористатися нашим вікном можливостей. І зрештою змусити нашого ворога сісти за стіл для серйозних переговорів.

Так, я думаю, що це той момент, і, думаю, це буде головним посланням нашої конференції Ялтинської європейської стратегії.

Коли я кажу «Ялта», я думаю про Крим. Знаєте, Україна створила неймовірно болючу точку тиску для нашого ворога в Криму. І, шановний президенте Кваснєвський, наш дорогий голова правління… Так, ви знаєте, я люблю нашу Ялтинську європейську стратегію. Але мушу сказати абсолютно щиро: Ялтинська європейська стратегія президента Зеленського в Криму зараз виглядає ще більш вражаючою та потужною.

Наші дві стратегії мають одну велику відмінність. Наш проєкт – довгостроковий, а президент Зеленський – далекобійний. Але я вірю, що наші дві стратегії працюватимуть разом дуже ефективно.

І це майже кінець мого виступу. Але в мене є ще один обов’язок. Тому що багато людей уже запитували мене, що це таке, і зараз я вам розповім. Ми попросили різних митців попрацювати над темою «Мир через силу». І одна робота найкраще передала, що це означає.

Всесвітньо відомий художник у 2022 році приїхав до невеликого міста Бородянка, за 30 миль від Києва. Росіяни зруйнували там будинки та намагалися йти далі і захопити Київ. Там він наніс на стіну роботу, яка стала культовою. Ви пам’ятаєте маленьку дитину, яка кидає на підлогу великого дзюдоїста, який вважав себе майстром. І цього великого митця, який ніколи не показує себе. Він створив нову роботу спеціально для нашої конференції. І це його перший в історії автопортрет такого масштабу. І це справді унікально.

А тепер – великий британський художник Бенксі з роботою в Україні. Я думаю, що після нашої конференції ми покажемо цю чудову роботу, можливо, у нашому арт-центрі в Києві. А можливо, згодом нам варто буде показати її в різних музеях України.

Для мене Бенксі на цій картині символізує всіх наших західних партнерів. Він тут, як і вони. Як і ви – завжди з нами, завжди підтримуєте Україну. І, звичайно, ми всі розуміємо, що ця маленька дитина – це Україна. Мир через силу. По-українськи. Щиро дякую за увагу!