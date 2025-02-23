Російська музика під час наймасштабнішої дронової атаки: нічний клуб у Києві вляпався у скандал

Правоохоронці проводять перевірку у одному із столичних клубів

У Telegram-каналах з’явились відео, на яких, як стверджується, під час наймасованішої атаки БпЛА на Україну в одному з столичних клубів проходила вечірка під російську музику. Поліція вже проводить перевірку за даним фактом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу поліції.

«Сьогодні в Telegram-каналах було опубліковано відео із виконанням пісень російською мовою в одному із закладів Голосіївського району. Наразі на місці події перебувають співробітники поліції та слідчо-оперативна група, які спілкуються із адміністрацією клубу та персоналом», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що дана подія зареєстрована до Єдиного обліку заяв та повідомлень Голосіївського управління поліції.

«Проводиться перевірка, в рамках якої правоохоронці готують звернення до Уповноваженого із захисту державної мови для належного реагування», – додали в поліції.

Нагадаємо, у ніч проти 23 лютого російські терористи атакували Україну 267-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Дрони запускали із Орла, Брянська, Курська, Шаталова, Міллєрово, Приморсько-Ахтарська та Чауда.

Також РФ атакувала трьома балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 із Криму.

Підтверджено збиття 138-х ударних БпЛА. Ще 119 ворожих безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені.