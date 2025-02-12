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Україна пережила масовану нічну атаку: подробиці від Повітряних сил

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Україна пережила масовану нічну атаку: подробиці від Повітряних сил
Наслідки ворожої атаки на Київ, 11 лютого 2025 р.
фото: ДСНС

Унаслідок обстрілу постраждали п'ять областей

У ніч на 12 лютого 2025 року ворог завдав удару балістичними ракетами «Іскандер-М» по Києву та Кривому Рогу. Також Росія атакувала 123 ударними БпЛА типу Shahed та дронами-імітаторами інших типів. Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

«Ворог завдав удару балістичними ракетами «Іскандер-М» (зенітними керованими С-400) по Києву та Кривому Рогу. Здійснено шість пусків із Брянської обл. та один – із Криму. Також ворог атакував 123-ма ударними БпЛА типу Shahed та дронами-імітаторами інших типів із напрямків: Міллерово, Орел, Брянськ, Курськ, Приморсько-Ахтарськ – РФ», – йдеться в повідомленні.

До відбиття повітряного нападу противника залучались авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони.

Станом на 08:30 підтверджено збиття шести балістичних ракет «Іскандер-М» (ЗКР С-400) та 71-го ударного БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Черкаській, Чернігівській, Кіровоградській, Житомирській,  Дніпропетровській, Херсонській та Миколаївській областях.

40 ворожих безпілотників-імітаторів – локаційно втрачені  (без негативних наслідків).

Унаслідок ворожої атаки постраждали Київщина, Дніпропетровщина (Кривий Ріг), Сумщина, Полтавщина та Чернігівщина.

У ніч на 11 лютого збито шість балістичних ракет та 71 ворожий БпЛА
У ніч на 11 лютого збито шість балістичних ракет та 71 ворожий БпЛА
інфографіка: Повітряні сили ЗСУ

Нагадаємо, внаслідок російської атаки на Київ є загоряння в багатьох районах. За даними мера столиці Віталія Кличка, є загиблі та постраждалі. В Оболонському районі, окрім загиблого, є троє постраждалих. Серед них – дев'ятирічна дівчинка. Її госпіталізували медики.

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Теги: війна обстріл Україна дрон ракетна атака

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