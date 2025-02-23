Рятувальники показали наслідки нічної атаки на Київ

РФ вночі атакувала Україну ракетами та дронами

У Голосіївському районі столиці внаслідок нічної атаки ворога виникла пожежа в одноповерховому приватному будинку на площі 100 м². Станом на зараз вогонь ліквідовано. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

У Дарницькому районі також пошкоджено приватний будинок та автомобілі, загоряння ліквідоване підручними засобами.

На іншій локації горів одноповерховий будинок з поширенням вогню на сусідню будівлю, пожежу ліквідували на площі 35 м².

У Печерському районі пошкоджено скління нежитлової будівлі без подальшого горіння.

Інформація про постраждалих уточнюється.

Нагадаємо, цієї ночі росіяни також атакували Запоріжжя. Сталося займання у приватному секторі. Пошкоджені вікна у кількох багатоповерхівках. Екстрені служби виїхали на місце. Через ворожий обстріл міста Запоріжжя дістала поранення 53-річна жінка.

На Одещині внаслідок удару постраждали три людини. Також через атаку росіян загорівся приватний будинок. Над ліквідацією наслідків атаки працюють всі відповідні служби.

Крім того, російська армія атакувала Кривий Ріг балістичними ракетами. Внаслідок ворожої ракетної атаки одна людина загинула, четверо поранено, одна з них дуже важка. Попередньо пошкоджено 12 багатоквартирних будинків, об'єкт цивільної інфраструктури, соціальні та промислові будівлі, автомобілі.