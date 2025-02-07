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На Київщині уламки ворожих БПЛА пошкодили господарське та гаражне приміщення

Ірина Міллер
glavcom.ua
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На Київщині уламки ворожих БПЛА пошкодили господарське та гаражне приміщення
Станом на 8:35 в одному з районів області пошкоджено господарське та гаражне приміщення
фото: поліція Київщини, Facebook

Падіння уламків збитих ворожих цілей фіксуються також поза межами населених пунктів на відкритих ділянках місцевості

У ніч на 7 лютого ворог вкотре атакував Київщину. Внаслідок падіння уламків БПЛА пошкоджено господарське та гаражне приміщення. Постраждалих серед населення немає. Про це йдеться в повідомленні поліції Київщини.

«Станом на 8:35 в одному з районів області пошкоджено господарське та гаражне приміщення. В останньому сталася пожежа, яку вогнеборці ліквідували. Інформація про постраждалих наразі відсутня», – додали у поліції.

У Київській обласній військовій адміністрації уточнили, що падіння уламків було зафіксовано у Броварському районі Київщини. 

Станом на 8:35 в одному з районів області пошкоджено господарське та гаражне приміщення
Станом на 8:35 в одному з районів області пошкоджено господарське та гаражне приміщення
фото: поліція Київщини

Також, за словами правоохоронців, падіння уламків збитих ворожих цілей фіксуються поза межами населених пунктів на відкритих ділянках місцевості.

Нагадаємо, повітряна тривога оголошувалася на Київщині декілька разів та тривала майже всю ніч.

Учора на Київщині у Дніпрі сапери ДСНС виявили уламки ворожого БпЛА. Зазначається, що підозрілий предмет у воді помітили перехожі й повідомили про знахідку Службу порятунку.

У ДСНС нагадали, що наближатися до місця падіння уламків збитих цілей і торкатися заборонено. У разі виявлення подібних знахідок варто терміново телефонувати до Служби порятунку за номером «101».

У ніч проти 4 лютого та вранці ворожі безпілотники атакували Київ та область, уламки дрона виявили у недобудові в Печерському районі столиці. Вночі 4 лютого у Київській області сили ППО працювали по ворожих дронах. 

«Після нічної атаки БпЛА на Київщину у Печерському районі столиці на кількох поверхах 18-ти поверхової недобудови виявлені уламки дрону», – повідомив мер Києва .

Згодом Віталій Кличко повідомив, що в амбулаторії Центру первинної медичної (медико-санітарної) допомоги Печерського району, поруч з недобудовою, куди впали уламки, пошкоджене одне вікно.  

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Теги: пожежа обстріл Київщина поліція населення ворог дрон

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