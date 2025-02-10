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На Київщині знайдено уламки ворожого безпілотника

Ірина Міллер
glavcom.ua
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На Київщині знайдено уламки ворожого безпілотника
Сапери оперативно прибули на місце та вилучили безпечні залишки ворожого БпЛА «Гербера»
фото: Мобільний рятувальний центр швидкого реагування ДСНС України, Facebook

Сапери нагадали, що у разі виявлення підозрілих предметів або уламків безпілотників, варто негайно телефонувати за номером 101

На Київщині сапери вилучили залишки ворожого БпЛА «Гербера». Як повідомив Мобільний рятувальний центр швидкого реагування ДСНС України, місцеві мешканці помітили уламки та, запідозривши, що це фрагменти безпілотного літального апарата, повідомили відповідні служби.

Зазначається, що сапери оперативно прибули на місце та вилучили безпечні залишки ворожого БпЛА «Гербера».

«На щастя, постраждалих немає», – йдеться у повідомленні.

На Київщині сапери вилучили залишки ворожого БпЛА «Гербера»
На Київщині сапери вилучили залишки ворожого БпЛА «Гербера»
фото: Мобільний рятувальний центр швидкого реагування ДСНС України, Facebook

Сапери нагадали, що у разі виявлення підозрілих предметів або уламків безпілотників, варто негайно телефонувати за номером 101. Дотримання цього правил може врятувати життя, додали у Мобільному рятувальному центрі швидкого реагування.

Нагадаємо, під час атаки ворожих дронів на столицю у ніч проти 8 лютого уламки БпЛА впали в Дарницькому районі. Про це повідомив голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

До слова, кількість безпілотних систем, які Сили оборони отримують на місяць, удесятеро зросла проти початку 2024 року. Про це заявив перший заступник міністра оборони Іван Гаврилюк. Заступник Умєрова зауважив, що на сьогодні рівень забезпеченості військових на полі бою не став гіршим чи нижчим від рівня, який був впродовж літа та осені попереднього року. Якщо взяти безпілотні системи, то у першому кварталі 2024 року Сили оборони забезпечувалися у середньому 20 тис. на місяць, а наразі цей показник сягнув близько 200 тис. і «йде до зростання».

Теги: Київщина дрон

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