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Росіяни завдали удару по Україні: головне за ніч

Іванна Гончар
glavcom.ua
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Росіяни завдали удару по Україні: головне за ніч
Наслідки нічної атаки РФ на Київ
фото: ДСНС

Україна п'яту ніч поспіль здригалась від вибухів

Російські дрони та ракети атакували міста України у ніч проти 23 лютого, адміністрація Трампа назвала дату завершення війни в Україні, у лікарні Пенсильванії чоловік вбив офіцера та стріляв у заручників-лікарів, Дуда зробив заяву після зустрічі з Трампом.

«Главком» зібрав головні новини ночі проти 23 лютого:

Російські дрони та ракети атакували міста України у ніч проти 23 лютого. Під атакою ворога опинились такі міста, як Київ, Запоріжжя, Одеса та Кривий Ріг.

Київ

Київ росіяни атакували безпілотниками. У трьох районах столиці впали уламки ворожих дронів. У Печерському районі столиці впали уламки російського БпЛА на відкритій території. Пошкоджено вікна у нежитловій будівлі поряд. Попередньо, обійшлося без постраждалих.

Уламки ворожого БпЛА виявили на території Національного ботанічного саду імені М. Гришка. Екстрені служби працюють на місці. Наразі постраждалих немає. У Голосіївському районі пожежа внаслідок падіння ворожого дрону.

У Дарницькому районі, де впали уламки БпЛА, пошкоджені три приватних будинки та декілька автівок. Екстрені служби працювали на місці події. До медиків за допомогою наразі ніхто не звертався.

Запоріжжя

Цієї ночі росіяни атакували Запоріжжя. Сталося займання у приватному секторі. Пошкоджені вікна у кількох багатоповерхівках. Екстрені служби виїхали на місце. Через ворожий обстріл міста Запоріжжя дістала поранення 53-річна жінка. Медики надають їй допомогу.

Одеса

Окупанти атакували безпілотниками Одеський район, внаслідок удару постраждали три людини. Також через атаку росіян загорівся приватний будинок. Над ліквідацією наслідків атаки працюють всі відповідні служби.

Кривий ріг

Російська армія атакувала Кривий Ріг балістичними ракетами. Внаслідок ворожої ракетної атаки одна людина загинула, четверо поранено, одна з них дуже важка. Попередньо пошкоджено 12 багатоквартирних будинків, об'єкт цивільної інфраструктури, соціальні та промислові будівлі, автомобілі. 

У лікарні Пенсильванії чоловік вбив офіцера та стріляв у заручників-лікарів

Зловмисник увійшов до лікарні та направився до відділення інтенсивної терапії. Він взяв у заручники кількох працівників лікарні. Злочинець відкрив вогонь та стріляв у заручників. Наразі їхній стан стабільний. Під час інциденту чоловік також стріляв у правоохоронців, внаслідок цього один офіцер загинув. Інших двох офіцерів госпіталізували в стабільному стані.

Правоохоронці намагалися домовитися зі злочинцем, але він вийшов із відділення інтенсивної терапії, тримаючи під прицілом співробітника лікарні. У правоохоронців не залишилось жодних засобів захисту, тож вони застрелили нападника.

Жоден пацієнт не постраждав. Влада поки не назвала мотивів нападу, розслідування триває.

Адміністрація Трампа назвала дату завершення війни в Україні

Під час спілкування з журналістами на Південній галявині Білого дому прессекретарка Каролайн Лівітт заявила, що президент США Дональд Трамп впевнений у своїй спроможності укласти угоду з Росією щодо припинення «конфлікту в Україні».  За її словами, війна в Україні може завершитися вже упродовж цього тижня.

«Президент і його команда дуже зосереджені на продовженні переговорів з обома сторонами цієї війни, щоб покласти край конфлікту, і президент дуже впевнений, що ми зможемо це зробити цього тижня», – сказала Лівітт.

Вона також відзначила, що радник з питань національної безпеки Метт Волтц цілодобово працюватиме над угодою цими вихідними. 

Дуда зробив заяву після зустрічі з Трампом

22 лютого у Вашингтоні президент Польщі Анджей Дуда зустрівся з американським лідером Дональдом Трампом.

Дуда сказав: «Я представив йому свою точку зору і як я оцінюю тих, з ким треба буде вести переговори, щоб президент Трамп пам’ятав, що лідер Росії є офіцером КДБ».

Лідер Польщі відзначив, що не можна допустити того, щоб Росія перемогла у війні з Україною. Трамп в розмові з Дудою підкреслив, що «мусить вести переговори, оскільки чітко бачить, що він єдиний лідер у світі, який може це зробити». 

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