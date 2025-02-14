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Удар російського дрона по ЧАЕС: яка реакція світових лідерів

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Удар російського дрона по ЧАЕС: яка реакція світових лідерів
Російський ударний дрон із фугасною частиною влучив у захисне укриття на ЧАЕС
фото: фото: Андрій Єрмак/Telegeam

Єрмак: Зараз у Мюнхені всі дуже злі

У день старту Мюнхенської конференції з безпеки, 14 лютого, Росія вдарила дроном по захисному укриттю на ЧАЕС. Глава Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, яка атмосфера нині панує серед світових лідерів, що зібралися на щорічному форумі.

«Багато інформації сьогодні дамо нашим американським партнерам про удар Росії по ЧАЕС, про те як вони запускають постійно дрони через Чорнобильську зону, про загрози укриттю і ядерній безпеці», – написав Єрмак у своєму телеграм-каналі..

За його словами, зараз у Мюнхені атмосфера така, що «всі дуже злі від цієї новини».

«Не «занепокоєні», як часто буває, а справді злі. Бо у 80-х роках Кремлю весь світ допомагав цю трагедію ліквідовувати, коли Москва кидала на радіацію незахищених людей, Горбачов отримував роботів та техніку і вчених. Потім весь світ інвестував в укриття, а сьогодні ці російські придурки запустили по ньому дрон», – сказав глава Офісу президента.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський повідомив, що російський ударний дрон з фугасною частиною влучив у захисне укриття на ЧАЕС, пожежу загасили, радіаційний фон не змінився, але пошкодження укриття оцінюються як суттєві. 

У Міжнародному агентстві з атомної енергії (МАГАТЕ) підтвердили, що на Чорнобильській АЕС у ніч 14 лютого пролунав вибух над саркофагом, який захищає залишки реактора № 4, внаслідок чого зайнялася пожежа.  

«Укриття» (також відоме як «Саркофаг») – ізоляційна споруда над четвертим енергоблоком ЧАЕС, побудована після вибуху реактора 4-го енергоблоку. 

Термін експлуатації саркофага був запланований на близько 20-40 років, тому у 2000-х роках запроєктовано нове укриття. Новий чорнобильський саркофаг почали споруджувати 2012-го, а здали в експлуатацію 2019 року.

На створення було витрачено 400 тисяч кубометрів бетонної суміші і 7 тис. тонн металоконструкцій, термін будівництва – 206 днів. На будівництві працювало 90 тисяч людей.

Тим часом ДСНС запевняє: радіаційний фон після удару російського дрона по укриттю четвертого енергоблока Чорнобильської атомної електростанції – у нормі. 

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Теги: ЧАЕС Чорнобильська зона Мюнхенська конференція з безпеки Чорнобильська АЕС дрон

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