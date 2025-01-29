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Стріляє металевими кулями. У Фінляндії розроблено спеціальний дрон для України

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Стріляє металевими кулями. У Фінляндії розроблено спеціальний дрон для України
Фінська компанія разом з українцями розробила дрон Steel Eagle ER
фото: скриншот відео

Дрон має великий радіус дії та стійкий до перешкод

Фінська компанія Insta представила безпілотник Steel Eagle збільшеного радіуса дії, який розробили спільно з українськими фахівцями. Дрон продаватимуть на українському ринку. Про це повідомляє Yle.

Дрон оснащений пропелером, розробленим українським партнером Insta, системою радіосигналів для керування, функцією передачі даних і окулярами для пілота. В окулярах є режим «першої особи», що дозволяє пілотові спостерігати за навколишнім середовищем з погляду дрона.

Також у Фінляндії розробили заряд, який містить вибухівку й стріляє сталевими та вольфрамовими кулями. Вольфрам – це твердий метал, з якого раніше виготовляли, наприклад, нитки для ламп розжарювання. Він має найвищі температури плавлення та кипіння серед хімічних елементів. Наразі цей матеріал є однією з сировинних баз оборонної промисловості.

Ці кулі здатні пробити дах звичайного або легкоброньованого автомобіля з висоти кількох десятків метрів. Загалом заряд дрона призначений для знищення піхоти. Як вказує Yle, якби солдати перебували на території розміром із футбольне поле, трьох таких безпілотників вистачило б, щоб убити або поранити їх.

Дрон має великий радіус дії та стійкий до перешкод. Розробка з’явиться на заході SecD Day в Гельсінкі. 

За даними Асоціації оборонної та аерокосмічної промисловості Фінляндії, окрім Insta, більш як 10 оборонних компаній країни безпосередньо співпрацюють з українськими компаніями.

Нагадаємо, росіяни атакували Харків дронами «Молнія», які містять усередині дрібні металеві кульки. Вони не здатні пробити стіни, дахи та навіть двері авто, однак становлять небезпеку для людей на вулицях. Про це повідомивречник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко.

До слова, бійці батальйону безпілотних систем 63-ї окремої механізованої бригади «Сталеві леви» ЗСУ знищили рідкісний експериментальний розвідувальний дрон окупантів «Мерлін-ВР». Відповідне відео 63-ї ОМБр оприлюднила у Facebook.

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Теги: безпілотник розробка дрон Фінляндія зброя

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