Кремль прокоментував операцію СБУ «Павутина»

Пєсков про операцію «Павутина»: Президент отримував інформацію в режимі онлайн

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що російський диктатор Володимир Путін отримував інформацію про атаки України на територію Росії 1 червня в режимі реального часу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

«Президент отримував інформацію в режимі онлайн. Це – перше. По-друге, розслідування вже розпочато Слідчим комітетом, і також була заява від Міністерства оборони. Пропоную дочекатися результатів слідства і орієнтуватися на офіційні заяви», – сказав Пєсков, коментуючи можливу відповідь Москви за операцію «Павутина».

Нагадаємо, Служба безпеки України провела операцію «Павутина», спрямовану на ураження авіації в Росії. Нею особисто керував голова СБУ Василь Малюк.

Як відомо, Служба безпеки України оприлюднила нові дані щодо масштабів своєї успішної спецоперації «Павутина», яка призвела до значного ураження стратегічної авіації Російської Федерації. За інформацією СБУ, орієнтовна вартість уражених літаків становить близько $7 млрд. Зокрема, супутниковий знімок підтвердив знищення щонайменше одного літака А-50 на аеродромі «Іваново».

Внаслідок операції «Павутина» було уражено 34% стратегічних носіїв крилатих ракет на основних аеродромах базування Росії. Операція Служби безпеки України «Павутина» викликала серйозне занепокоєння в Кремлі, оголивши вразливість стратегічної авіації Росії, зокрема літаків, які входять до її «ядерного» повітряного флоту.

Раніше повідомлялося, що міністр оборони США Піт Гегсет отримував регулярні оновлення щодо спецоперації з ураження літаків російської авіації під назвою «Павутина», яку реалізувала Служба безпеки України.

До слова, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що спецоперація СБУ «Павутина» була необхідною відповіддю на постійні атаки Росії по цивільній інфраструктурі та мирному населенню.