У Києві на одному зі збірних пунктів призовників сталися заворушення: коментар ТЦК

В Київському міському ТЦК і СП визнали, що під час підготовки команд до відправлення громадян, призваних за мобілізацією до навчальних центрів, почалися заворушення

Раніше у мережі з'явилися відео, на яких, як стверджується, у збірному пункті в районі ДВРЗ сталися заворушення мобілізованих

У Києві на одному зі збірних пунктів для відправлення призовників до навчальних центрів виникли заворушення, які на місці події припинили правоохоронці. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву Київського міського ТЦК і СП.

В Київському міському ТЦК і СП визнали, що під час підготовки команд до відправлення громадян, призваних за мобілізацією до навчальних центрів, почалися заворушення.

В ТЦК повідомили, що «для стабілізації ситуації на місце прибули правоохоронні органи для забезпечення порядку та унеможливлення ескалації конфліктів які могли обернутися свавіллям».

«В подальшому громадяни призвані за мобілізацією були направлені до навчальних центрів відповідно до розподілів команд», – йдеться у повідомленні.

У ТЦК закликали громадян бути неупередженими, перевіряти інформацію на достовірність та утримуватися від поширення неперевірених, спотворених і маніпулятивних повідомлень.

Раніше у мережі з'явилися відео, на яких, як стверджується, у збірному пункті в районі ДВРЗ сталися заворушення мобілізованих. Спочатку виникла словесна суперечка з працівниками ТЦК, а потім чоловіки забарикадували двері зсередини й почали закликати інших «озброюватися палицями». Після цього до приміщення увійшли правоохоронці.

Нагадаємо, співробітники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру офіцеру та двом військовослужбовцям Дубенського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки на Рівненщині через факт примусової мобілізації військовозобов’язаного чоловіка.

Раніше повідомлялося, що у Київському обласному Територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) заявили, що у Вишневому Київської області під час перевірки військово-облікових документів 27-річний чоловік розпилив газ в обличчя представника ТЦК.

До слова, військовослужбовець одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Харківщини дістав важку травму після вибуху невідомого предмета, який він знайшов біля свого автомобіля. Лікарі були вимушені ампутувати потерпілому кисть. Зараз життю військового нічого не загрожує, він перебуває під наглядом медиків.