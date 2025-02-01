РФ готувала теракт на одній із центральних вулиць Києва: їй допомагала 22-річна українка

У затриманої було виявлено сумку, в якій знаходився саморобний вибуховий пристрій потужністю 7 кг у тротиловому еквіваленті

Російська агентка готувала підрив вибухівки біля будівлі одного із структурних підрозділів СБУ

На одній із центральних багатолюдних вулиць Києва спецслужби РФ готували теракт. Контррозвідка та слідчі Служби безпеки України затримали російську агентку, яка була причетна до його підготовки. Про це повідомляє пресцентр Служби безпеки України.

«У столиці затримано російську агентку, яка готувала підрив вибухівки біля будівлі одного із структурних підрозділів СБУ. Ця локація наразі не використовується співробітниками спецслужби, котрі на період повномасштабного вторгнення передислоковані на запасні пункти роботи. Втім, потенційний теракт міг призвести до великих жертв серед цивільних перехожих у центральній частині міста», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на місці події у затриманої було виявлено сумку, в якій знаходився саморобний вибуховий пристрій потужністю 7 кг у тротиловому еквіваленті.

«Такого заряду достатньо, щоб серйозно пошкодити будівлю і завдати смертельного ураження людям, які перебувають навколо епіцентру вибуху», – кажуть в СБУ.

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У столиці затримано російську агентку, яка готувала підрив вибухівки біля будівлі одного із структурних підрозділів СБУ фото: СБУ

За даними правоохоронців, що для підготовки теракту рашисти дистанційно завербували 22-річну наркозалежну зі Львова, яка шукала «швидкі» гроші на Telegram-каналах. За вказівкою окупантів дівчина приїхала до Києва, де її російський куратор завчасно орендував для неї квартиру у центрі міста. Після заселення до тимчасового помешкання вона забрала через кур’єрську доставку мінікамеру відеоспостереження і встановила її на балконі.

За допомогою віддаленого доступу ворог отримав можливість у режимі онлайн слідкувати за центральною вулицею Києва і таким чином хотів зафіксувати наслідки теракту.

Зловмисницю затримали «на гарячому», коли вона забрала із схованки сумку з вибухівкою і прямувала до орендованої квартири.

Під час обшуку у затриманої додатково вилучено мобільний телефон, який вона використовувала для комунікації з російською спецслужбою.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили фігурантці про підозру за декількома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 (готування до вчинення терористичного акту, вчинене за попередньою змовою групою осіб);

ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

Жінка перебуває під вартою. Їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Раніше повідомлялося, що Служба безпеки України зірвала спробу російських спецслужб вчинити теракт на Одещині. Затримано 21-річну агентку РФ, яка готувала підрив адмінбудівлі підрозділу ЗСУ та припаркованого поруч автомобіля.