Прикордонники нагадали: в’їзд в Україну з георгіївськими стрічками заборонено



Розсилка ВІДПРАВИТИ

З середини квітня прикордонники реєструють зростання числа мандрівників, які намагаються в'їхати в Україну із забороненою символікою

Іноземцям, які намагатимуться провезти в Україну георгіївські стрічки, можуть відмовити у в’їзді в країну на три роки.

Про це йдеться у повідомленні ДПСУ.

«З середини квітня і до святкування Дня перемоги на кордоні України традиційно зростає кількість мандрівників-порушників, які зухвало пропагують георгіївську (гвардійську) символіку. Нагадуємо, що виготовлення та пропаганда георгіївської (гвардійської) стрічки в Україні – це правопорушення. За публічне використання (у тому числі носіння) стрічки чи її зображення передбачено штраф від п’ятдесяти до ста п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією стрічки або предметів, що містять її зображення», - йдеться у повідомленні.

У відомстві зазначають, що непоодинокі випадки відмови іноземцям з георгіївськими (гвардійськими) стрічками у в’їзді в Україну із забороною в’їзду (зазвичай на 3 роки). Після таких відмов прикордонники надсилають до Нацполіції повідомлення про виявлення ознак правопорушення.

Як відомо, наприкінці квітня в Узбекистані заборонили георгіївські стрічки. Відповідне розпорядження видав прем'єр-міністр республіки Абдулла Аріпов.

Раніше, у квітні, прикордонники на три роки заборонили в'їзд в Україну чотирьом іноземцям через георгіївські стрічки.

У травні 2017 року Верховна Рада України ухвалила закон, який передбачає штраф за виготовлення і пропагандистське використання георгіївських стрічок. Їх публічне використання, демонстрація або носіння карається штрафом у розмірі від 850 до 2550 гривень. У випадку повторного порушення закону покарання жорсткіше - штраф до 5100 гривень або арешт на 15 діб з конфіскацією пропагандистських матеріалів.