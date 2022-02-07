Археологи відкопали на Київщині кургани бронзового віку

Науковці виявили нові знахідки під час вивчення ділянок майбутньої нової кільцевої дороги

Археологи виявили кургани бронзового віку у процесі вивчення нової кільцевої дороги на Київщині. Про це повідомляє науково-дослідницький центр «Рятівна археологічна служба» у Facebook.

Повідомляється, що археологи вивчали ділянки майбутньої нової кільцевої дороги навколо Києва. Під час цього, вони виявили одразу 11 нових знахідок – залишків давніх поселень та курганів.

Відомо, що вік унікальних знахідок – понад чотири тисячі років, вони належать до бронзової доби.

Раніше на обстеженні другої ділянки великої кільцевої було виявлено 26 об’єктів археології, а зараз до них додалося ще 11.

«При обстеженні другої ділянки ВКАД ми натрапили на 26 пам’яток. Частина з них були відомі раніше. А от про 11 досі не було жодної інформації», –зазначив директор Рятівної археологічної служби Олег Осаульчук.

Зазначається також, що вік найдавніших знахідок – понад 10 тис.років.

«Ця ділянка вирізняється великою густотою пам’яток. Особливо цікавими для нас є кургани: ми натрапили на три окремі насипи та одну курганну групу. Попередньо датуємо їх добою бронзи, тобто їхній вік – понад чотири тис років», – розповів заступник директора Рятівної археологічної служби Тарас Милян.

Нагадаємо, археологи знайшли в Україні останки людини, яка жила 7 тис. років тому. Також раніше на полі біля села Озеряни Тернопільської області під час сільськогосподарських робіт на глибині майже один метр було виявлено людське поховання. Попередньо воно датується IV-III тисячоліттям до нашої ери. До слова, під Хмельницьким під час масштабних археологічних розкопок у місті Полонне дослідники виявили велику кількість артефактів, фрагментів посуду, знаряддя праці, стародавні могильники. Знахідки відносяться і до епохи бронзи, і ранньослов'янського часу, і до княжого періоду – охоплюють тисячоліття.