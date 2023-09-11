У Вінниці з початку року капітально відремонтували 11 ліфтів

Ліфти стали енергоощадними, безпечними та мають безпровідну диспетчеризацію

У Вінниці продовжують оновлювати застарілі підйомники. Загалом, з початку року в місті проведено капітальний ремонт 11 ліфтів, капремонт двох з них було завершено нещодавно. Про це інформує прсеслужба Вінницької міської ради.

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Це підйомники в будинках за адресою вул. Тимошенко, 2,а та Брацлавська, 31. Ремонтні роботи в першому – виконанні повністю коштом міського бюджету в рамках першого безкоштовного ремонту для ОСББ. Другий ліфт відремонтували на умовах співфінансування з мешканцями.

«В процесі капітально-відновлювальних робіт часто замінюється більшість елементів ліфта, а за необхідності і кабіна та зовнішні двері підйомника. В результаті ми не лише подовжуємо термін експлуатації ліфта, а й зменшуємо його енерговитратність. Крім того, в оновлених ліфтах монтується система безпровідної диспетчеризації, яка у випадку аварійної зупинки ліфта дозволяє напряму зв'язатися з диспетчером аварійної служби. До речі, ця система добре зарекомендувала себе в умовах постійних відключень електроенергії, які ми мали минулої осені та зими», – зазначає заступник директора департаменту житлового господарства Сергій Гречанюк.

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Раніше підрядники уже виконали капітальний ремонт 9 ліфтів. Усі ліфти, що були оновлені – це конструкції, які, як правило, вичерпали свій гарантійний термін експлуатації. Завдяки проведеним роботам підйомники зможуть слугувати ще щонайменше 12 років.

На черзі – оновлення ще щонайменше п’яти застарілих ліфтів. До речі, три з них, в рамках пілотного проєкту, замінюються повністю новими ліфтами турецького виробництва.