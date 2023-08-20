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У Бурятії прорвало дамбу, колія пішла під воду

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
У Бурятії прорвало дамбу, колія пішла під воду
У Північно-Байкальському районі Бурятії річка Холодна вийшла з берегів
фото ілюстративне

Через руйнування дамби підмиті 200 мв залізничного полотна та пошкоджені 10 опор контактної мережі

На далекому сході Росії у Бурятії річка вийшла і берегів, внаслідок чого прорвало дамбу. Вода розмила дороги та залізничні колії, рух потягів призупинили.  Про це повідомляє «Медуза».

У Північно-Байкальському районі Бурятії річка Холодна вийшла з берегів і частково зруйнувала дамбу. Вода розмила залізничні колії Байкало-Амурської магістралі (БАМ), тому потяги тимчасово не ходять.

Як повідомив очільник регіону Олексій Циденов, через руйнування дамби підмиті 200 мв залізничного полотна та пошкоджені 10 опор контактної мережі.

«Ще тиждень БАМ стоятиме. Збитки економіки країни від простою вантажів обчислюватимуться мільярдами рублів. Плюс витрати на відновлення залізниці», – заявив чиновник.

При цьому глава Бурятії запевняє, що населенні пункти через повінь нібито поки не постраждали.

Нагадаємо, 12 серпня в Уссурійську (Приморський край Росії) прорвало дамбу, зведену для стримування паводку. Російські ЗМІ повідомляють, що повінь в Уссурійську стала найбільшою за останні 10 років. Також відомо, що  затоплено понад 700 будинків, а від основних трас відрізано 21 населений пункт. Із затоплених районів евакуювали понад 4,7 тис. осіб.

Теги: дороги чиновник річка повінь росія вода катастрофа

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