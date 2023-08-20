У Бурятії прорвало дамбу, колія пішла під воду

У Північно-Байкальському районі Бурятії річка Холодна вийшла з берегів

Через руйнування дамби підмиті 200 мв залізничного полотна та пошкоджені 10 опор контактної мережі

На далекому сході Росії у Бурятії річка вийшла і берегів, внаслідок чого прорвало дамбу. Вода розмила дороги та залізничні колії, рух потягів призупинили. Про це повідомляє «Медуза».

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У Північно-Байкальському районі Бурятії річка Холодна вийшла з берегів і частково зруйнувала дамбу. Вода розмила залізничні колії Байкало-Амурської магістралі (БАМ), тому потяги тимчасово не ходять.

Як повідомив очільник регіону Олексій Циденов, через руйнування дамби підмиті 200 мв залізничного полотна та пошкоджені 10 опор контактної мережі.

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«Ще тиждень БАМ стоятиме. Збитки економіки країни від простою вантажів обчислюватимуться мільярдами рублів. Плюс витрати на відновлення залізниці», – заявив чиновник.

При цьому глава Бурятії запевняє, що населенні пункти через повінь нібито поки не постраждали.

Нагадаємо, 12 серпня в Уссурійську (Приморський край Росії) прорвало дамбу, зведену для стримування паводку. Російські ЗМІ повідомляють, що повінь в Уссурійську стала найбільшою за останні 10 років. Також відомо, що затоплено понад 700 будинків, а від основних трас відрізано 21 населений пункт. Із затоплених районів евакуювали понад 4,7 тис. осіб.