Путін здивовано поцікавився у чиновника, звідки у росіян виникають борги

Путін дізнався, чому росіяни вимушені брати кредити, аби вижити

Як виявилось, диктатор Володимир Путін абсолютно нічого не знає про те, як живуть пересічні росіяни. Президент РФ під час зустрічі з директором Федеральної служби судових приставів – головним судовим приставом країни Дмитром Аристовим поцікавився, як з'являються борги у громадяни країни-агресора, зокрема за житлово-комунальні послуги.

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Як зазначив Путін, «проблема держави – треба, щоб люди не мали таких життєвих ситуацій».

«Рівень заробітної плати підвищуватися має, загалом добробут людей. Ситуація на ринку праці, хоча зараз у нас стабільна, проте треба про це думати завжди», – додав глава держави, зауваживши, що Федеральній службі судових приставів доводиться виконувати завдання, «але працювати з людьми лише коректно».

За словами Аристова, «портрет середньостатистичного боржника – це працездатний росіянин, 30-45 років; середня сума боргу – приблизно 173 тисячі рублів (66,5 тис. грн) по одному виконавчому провадженню».

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«Ця категорія боржників взагалі не працює, офіційного джерела доходу не має, також має єдине житло, на яке за цивільно-процесуальним законом звертати стягнення не можна. З цих людей практично взяти нічого. Тим не менш, ми намагаємося», – сказав він.

До слова, те що Путін ніколи не має ні перед ким боргів та не має економити, демонструє той факт, що під час війни в Україні він кайфує на яхті. Диктатор зміг врятувати від арешту у Німеччині свою 82-метрову яхту «Грейсфул» вартістю $100 млн, провів на ній масштабний ремонт та через санкції відправив судно з Санкт-Петербурга до Сочі через Північний Льодовитий океан, з'ясувала команда розслідувачів Олексія Навального. «Загальний бюджет яхти з усім ремонтом і розвагами тільки на 2022 рік склав $ 32 млн», – пишуть розслідувачі з посиланням на 145-сторінкову відомість ремонтних робіт на яхті.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін готується здійснити свій перший закордонний візит після того, як Міжнародний кримінальний суд видав ордер на його арешт за депортацію українських дітей. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на три джерела. За даними видання, Кремль готує візит Путіна до Китаю на форум «Один пояс, один шлях» у жовтні. Одне з джерел зазначило, що російський диктатор прийняв запрошення Сі Цзіньпіна взяти участь у заході.