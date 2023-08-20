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Столична влада закриває Хрещатик

Станіслав Груздєв
glavcom.ua
Столична влада закриває Хрещатик
Хрещатик буде перекрито з 21 до 28 серпня 2023 року
фото з відкритих джерел

У Києві буде перекрито центральну вулицю міста

З понеділка, 21 серпня, і до 28 серпня вулицю Хрещатик буде перекрито. Громадський транспорт курсуватиме зі змінами. Про це попереджає Департамент транспортної інфраструктури КМДА.

Столична влада закриває Хрещатик фото 1

Рух автобусних маршрутів на ділянці від вул. Богдана Хмельницького до вул. Михайлівської буде організовано:

  • автобуси маршруту № 62 – від Ботанічного саду до вул. Хрещатик за власним маршрутом, далі – вул. Богдана Хмельницького – вул. Володимирська – Володимирський проїзд (у зворотному напрямку вул. Велика Житомирська) – вул. Михайлівська – вул. Хрещатик, далі за власним маршрутом;
  • автобуси маршруту № 114 – від залізничного вокзалу «Центральний» до вул. Хрещатик за власним маршрутом, далі – вул. Богдана Хмельницького – вул. Володимирська – Володимирський проїзд (у зворотному напрямку вул. Велика Житомирська) – вул. Михайлівська – вул. Хрещатик, далі за власним маршрутом.
Схема руху громадського руху
Схема руху громадського руху

Нагадаємо, як раніше повідомляв «Главком», відновлено рух вулицею Богдана Хмельницького, від Хрещатика до вулиці Володимирської. Це сталося, 19 серпня, о 23:30 годині. 

«Відкриваємо рух вулицею Богдана Хмельницького від Хрещатику до вулиці Володимирської. Загалом на цій ділянці відремонтували майже 9,3 тис. кв. м. гранітного мощення. Всі роботи виконали в рамках експлуатаційного утримання. Дорожники ліквідували численні просідання, колійність й інші нерівності покриття. Для зручності пішоходів на оновленій ділянці вулиці облаштували додатковий наземний перехід біля станції метро «Театральна». Цей та інші переходи вимостили із контрастної червоно-білої бруківки, яка слугує замість звичайної розмітки», – зазначив мер Києва Віталій Кличко.

Теги: Київ Хрещатик столиця

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