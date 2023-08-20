Столична влада закриває Хрещатик

Хрещатик буде перекрито з 21 до 28 серпня 2023 року

У Києві буде перекрито центральну вулицю міста

З понеділка, 21 серпня, і до 28 серпня вулицю Хрещатик буде перекрито. Громадський транспорт курсуватиме зі змінами. Про це попереджає Департамент транспортної інфраструктури КМДА.

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Рух автобусних маршрутів на ділянці від вул. Богдана Хмельницького до вул. Михайлівської буде організовано:

автобуси маршруту № 62 – від Ботанічного саду до вул. Хрещатик за власним маршрутом, далі – вул. Богдана Хмельницького – вул. Володимирська – Володимирський проїзд (у зворотному напрямку вул. Велика Житомирська) – вул. Михайлівська – вул. Хрещатик, далі за власним маршрутом;

автобуси маршруту № 114 – від залізничного вокзалу «Центральний» до вул. Хрещатик за власним маршрутом, далі – вул. Богдана Хмельницького – вул. Володимирська – Володимирський проїзд (у зворотному напрямку вул. Велика Житомирська) – вул. Михайлівська – вул. Хрещатик, далі за власним маршрутом.

Схема руху громадського руху

Нагадаємо, як раніше повідомляв «Главком», відновлено рух вулицею Богдана Хмельницького, від Хрещатика до вулиці Володимирської. Це сталося, 19 серпня, о 23:30 годині.

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«Відкриваємо рух вулицею Богдана Хмельницького від Хрещатику до вулиці Володимирської. Загалом на цій ділянці відремонтували майже 9,3 тис. кв. м. гранітного мощення. Всі роботи виконали в рамках експлуатаційного утримання. Дорожники ліквідували численні просідання, колійність й інші нерівності покриття. Для зручності пішоходів на оновленій ділянці вулиці облаштували додатковий наземний перехід біля станції метро «Театральна». Цей та інші переходи вимостили із контрастної червоно-білої бруківки, яка слугує замість звичайної розмітки», – зазначив мер Києва Віталій Кличко.