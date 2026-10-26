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Розпилив газ в обличчя пенсіонеру у вагоні метро: поліція затримала хулігана

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Розпилив газ в обличчя пенсіонеру у вагоні метро: поліція затримала хулігана
Затриманому загрожує до семи років позбавлення волі
фото: Національна поліція України

Інцидент стався на зеленій лінії столичного метро

У київському метрополітені 23-річний житель Київської області розпилив сльозогінний газ в обличчя 66-річному чоловікові, який намагався припинити конфлікт у вагоні. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Києва.

Інцидент стався на зеленій лінії столичної підземки. Двоє молодиків голосно лаялися та провокували конфлікти з пасажирами. Коли один із них штовхнув чоловіка, літній киянин спробував втрутитися та зупинити суперечку. У відповідь порушник дістав газовий балончик та розпилив його в обличчя пенсіонера.

Потерпілий отримав хімічні опіки шкіри обличчя та очей, а сльозогінна речовина поширилася вагоном із пасажирами. На станції метро «Видубичі» постраждалий звернувся по допомогу до правоохоронців.

Переглянувши записи з камер відеоспостереження, оперативники управління поліції в метрополітені встановили особу нападника – ним виявився 23-річний житель Київщини. Фігуранта затримали за кілька станцій від місця події упорядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі управління поліції в метрополітені повідомили затриманому про підозру за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України – хуліганство із застосуванням предмета, заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі. 

Нагадаємо, поліцейські затримали чоловіка, який вчинив різанину в готелі у центрі столиці. Зловмисник спровокував конфлікт із відвідувачем ресторану та завдав йому поранень канцелярським ножем. Правоохоронці повідомили 36-річному фігуранту про підозру у хуліганстві. Подія сталася ввечері на терасі ресторану, розташованого на першому поверсі готелю в Печерському районі столиці. Поліцейські встановили, що 36-річний порушник чіплявся до працівників закладу, поводився агресивно та погрожував персоналу фізичною розправою.

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Теги: порушник метро Київ

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