На Київщині поліція виписала три адмінпротоколи п’яному дебоширу: що він накоїв

У місті Васильків 34-річний місцевий мешканець вирішив вимістити агресію на зупинці громадського транспорту. Тепер йому доведеться відповідати перед законом одразу за трьома статтями. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу столичної поліції.

До Обухівського районного управління поліції звернулася небайдужа жінка, яка стала свідком того, як невідомий чоловік серед білого дня гатить по скляній конструкції зупинки. На місце події негайно виїхали правоохоронці.

Зупинка громадського транспорту, понівечена нетверезим чоловіком фото: Національна поліція України/Facebook

Хоча хуліган намагався зникнути, його особу швидко встановили завдяки камерам відеоспостереження. Виявилося, що після вживання алкоголю чоловік навмисно розбив рукою скло зупинки, завдавши матеріальних збитків міській громаді.

Під час спілкування з поліцією чоловік поводився агресивно та чинив злісну непокору.

Особу порушника встановили за допомогою відео з камер відеоспостереження, ним виявився 34-річний місцевий мешканець фото: Національна поліція Києва/Facebook

Правоохоронці склали відносно порушника адміністративні матеріали за фактом дрібного хуліганства, злісної непокори законному розпорядженню або вимозі поліцейського та появі у громадських місцях у п'яному вигляді (ст. 173, ст. 185 та ч. 1 ст. 178 Кодексу України про адміністративні правопорушення).

