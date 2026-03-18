На Київщині поліція виписала три адмінпротоколи п'яному дебоширу: що він накоїв

На Київщині поліція виписала три адмінпротоколи п’яному дебоширу: що він накоїв
Після вживання алкоголю чоловік навмисно розбив рукою скло зупинки
фото: Національна поліція України/Facebook

Під час спілкування з поліцією чоловік поводився агресивно та чинив злісну непокору

У місті Васильків 34-річний місцевий мешканець вирішив вимістити агресію на зупинці громадського транспорту. Тепер йому доведеться відповідати перед законом одразу за трьома статтями. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу столичної поліції.

До Обухівського районного управління поліції звернулася небайдужа жінка, яка стала свідком того, як невідомий чоловік серед білого дня гатить по скляній конструкції зупинки. На місце події негайно виїхали правоохоронці.

Зупинка громадського транспорту, понівечена нетверезим чоловіком
фото: Національна поліція України/Facebook

Хоча хуліган намагався зникнути, його особу швидко встановили завдяки камерам відеоспостереження. Виявилося, що після вживання алкоголю чоловік навмисно розбив рукою скло зупинки, завдавши матеріальних збитків міській громаді.

Під час спілкування з поліцією чоловік поводився агресивно та чинив злісну непокору.

Особу порушника встановили за допомогою відео з камер відеоспостереження, ним виявився 34-річний місцевий мешканець
фото: Національна поліція Києва/Facebook

Правоохоронці склали відносно порушника адміністративні матеріали за фактом дрібного хуліганства, злісної непокори законному розпорядженню або вимозі поліцейського та появі у громадських місцях у п'яному вигляді (ст. 173, ст. 185 та ч. 1 ст. 178 Кодексу України про адміністративні правопорушення).

Раніше повідомлялося, що столичні правоохоронці затримали чоловіка, який, перебуваючи у нетверезому стані, намагався викрасти у одному із супермаркетів пляшку з алкоголем, а коли йому завадили – розтрощив товар у магазині. За скоєне порушнику загрожує до п’яти років обмеження волі. 

Читайте також

Безробітня дружиною експоліцейського Максима Северіна розповіла про свої витрати
Мінімум $3 тис. Дружина експоліцейського з Харкова похизувалась розкішним життям 
19 лютого, 12:01
Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою
Замах на вбивство та ножове поранення жінки: у Києві затримано військового у СЗЧ
20 лютого, 10:58
Вибух у Миколаєві травмував правоохоронців, поліція заявила про теракт
Вибух у Миколаєві: постраждали семеро патрульних поліцейських
23 лютого, 19:28
Обвинуваченому загрожує до десяти років позбавлення волі
Пограбування ветерана на протезі у Києві: справу передано до суду
25 лютого, 12:00
Всередині будинку правоохоронці виявили тіло чоловіка 1982 року народження без ознак життя
На Броварщині чоловік згорів у власній оселі. Поліція назвала попередню причину займання
2 березня, 17:26
У Києві та області чутно вибухи, працює ППО
У Києві та області чутно вибухи, працює ППО
7 березня, 01:34
Хлопець перебуває на даху від учорашнього вечора
Майже добу на даху: у Вишгороді хлопець відмовляється спускатися з багатоповерхівки
9 березня, 14:46
Білий лелека є символом дому та родини, а його поява у небі сприймається як тихе сповіщення про настання весни
До Чорнобиля повертаються лелеки: птахи долають по 10 тис. км
10 березня, 09:15
Внаслідок подвійного зіткнення травми різного ступеня тяжкості отримали пішохід та 15-річний пасажир мотоцикла Spark
У Макарові 18-річний мотоцикліст збив пішохода та влетів у інший мотоцикл
Вчора, 16:44

Без Ісака, та з Йокересом: Швеція показала склад на матч проти збірної України
Сьогодні, 14:10
Лунін із сейвом потрапив у список найкращих за день Ліги чемпіонів
Сьогодні, 13:44
Сенегал сенсаційно втратив завойований трофей Кубка африканських націй
Сьогодні, 10:10
В Україні місцями дощитиме: погода на 18 березня
Сьогодні, 05:59
Останній чвертьфінал Кубка України зірвала тривала повітряна тривога
Вчора, 17:27
В Україні місцями дощитиме: погода на 17 березня
Вчора, 05:59

Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
10 березня, 17:17
