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Найдешевша оренда у Києві. Який вигляд має квартира за 4 тис. грн на Чоколівці

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Найдешевша оренда у Києві. Який вигляд має квартира за 4 тис. грн на Чоколівці
Квартира розташована у хрущовці на вул. Донецькій
фото: olx.ua

Господарі шукають мешканців без домашніх улюбленців

Поки середня вартість оренди однокімнатного житла в столиці тримається на рівні 18 тис. грн, ринок нерухомості продовжує пропонувати ультрабюджетні варіанти. «Главком» знайшов у Солом'янському районі пропозицію за 4 тис. грн на місяць – це один із найнижчих цінників для однокімнатної квартири в межах міста.

Квартира розташована на Чоколівці
Квартира розташована на Чоколівці
скриншот з сайту olx.ua

Оселя розташована за адресою: вулиця Донецька, 7. Орендодавці оцінюють житло у 4 тис. грн на місяць (при заселенні сплачується вартість першого та останнього місяців).

Кімната має велике вікно із виходом на засклений балкон
Кімната має велике вікно із виходом на засклений балкон
фото: olx.ua

Помешкання загальною площею 31,7 кв. м міститься на третьому поверсі п'ятиповерхового будинку 1960-х років забудови («хрущовка»). За умовами оголошення, господарі шукають мешканців без домашніх улюбленців. 

Стіни кімнати оздоблені шпалерами у світлій кольоровій гамі
Стіни кімнати оздоблені шпалерами у світлій кольоровій гамі
фото: olx.ua

Стан житла візуально можна охарактеризувати як об'єкт, підготовлений під капітальний ремонт: приміщення звільнене від старих меблів та побутових речей. У кімнаті збереглися давні шпалери та витертий дерев'яний паркет, а віконні рами залишилися дерев'яними ще з моменту зведення будинку.

«Квартира здається без меблів, що дозволяє облаштувати простір на власний смак», – йдеться в оголошенні.

Коридор
Коридор
фото: olx.ua

Із кімнати є вихід на засклений балкон у дерев'яному оздобленні, де місцями вже суттєво лущиться фарба.

Балкон у квартирі засклений за давніми стандартами
Балкон у квартирі засклений за давніми стандартами
фото: olx.ua

Кухня площею 6 кв. м у незадовільному стані. На зношеному лінолеумі самотньо стоять лише газова плита та кухонна мийка – жодних додаткових тумб, столів чи побутової техніки немає. Холодильник та пральну машину орендарям доведеться купувати або везти із собою.

На кухні площею 6 кв. м є лише плита та мийка
На кухні площею 6 кв. м є лише плита та мийка
фото: olx.ua
Санвузол у квартирі потребує прибирання
Санвузол у квартирі потребує прибирання
фото: olx.ua
У квартирі встановлено повноцінну ванну
У квартирі встановлено повноцінну ванну
фото: olx.ua
Санвузол у квартирі роздільний
Санвузол у квартирі роздільний
фото: olx.ua

Локація будинку має зручну інфраструктуру: вулиця Донецька розташована в районі Севастопольської площі. У пішій доступності є супермаркети, навчальні заклади, сквери та транспортна розв'язка, яка дозволяє швидко дістатися як до центру міста, так і до залізничного вокзалу.

Хрущовка розташована у затишному зеленому дворі
Хрущовка розташована у затишному зеленому дворі
фото: olx.ua
Вулиця Донецька розташована в Солом’янському районі Києва на Чоколівці та пролягає від Севастопольської площі до залізниці. Вона виникла у 10-х роках XX століття під назвою Чоколівська, також зустрічалася на картах як Кадетська, а свою сучасну назву отримала в 1952 році. Активне будівництво тут розпочалося у 1950-х роках: парний бік вулиці переважно формують дво-, три- та чотириповерхові «сталінки», а на початку та в кінці проїзду зведені типові п'ятиповерхові «хрущовки» 1960-х років. При цьому сучасних багатоповерхівок на цій вулиці небагато.

Зазначимо, «Главком» розбирався, скільки зараз коштує  оренда квартир у Києві, які райони орендарі оминають через удари і чи варто чекати зростання цін найближчими місяцями.

Раніше «Главком» показував варіант на Воскресенці за 7 тис. грн, де пропонували «хрущовку» площею 28 кв. м без балкона та меблів у кімнаті. Також ми розповідали про житло у Деснянському районі за 5 999 грн, де світло обіцяли навіть під час масових відключень.

До слова, Мережею поширюються чутки про нібито масовий виїзд мешканців із Києва на тлі збільшення кількості оголошень про оренду квартир. Проте ця інформація не відповідає дійсності. Реальні причини зміни показників та ситуацію на ринку роз'яснив бізнес-директор Лун Денис Суділковський.

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Теги: Київ ціни квартира оренда

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