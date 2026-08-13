У готелі в центрі Києва чоловік порізав відвідувача через зауваження: нападника затримано

Подія сталася ввечері на терасі ресторану, розташованого на першому поверсі готелю в Печерському районі столиці

36-річний порушник чіплявся до працівників закладу, поводився агресивно та погрожував персоналу фізичною розправою

Поліцейські затримали чоловіка, який вчинив різанину в готелі у центрі столиці 13 серпня. Зловмисник спровокував конфлікт із відвідувачем ресторану та завдав йому поранень канцелярським ножем. Правоохоронці повідомили 36-річному фігуранту про підозру у хуліганстві. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Києва.

Подія сталася ввечері на терасі ресторану, розташованого на першому поверсі готелю в Печерському районі столиці. Поліцейські встановили, що 36-річний порушник чіплявся до працівників закладу, поводився агресивно та погрожував персоналу фізичною розправою.

Сліди бійки у готелі фото: Національна поліція України/Facebook

«Коли один із відвідувачів зробив зауваження, зловмисник спровокував бійку та завдав 41-річному чоловіку декількох ударів канцелярським ножем в область голови та плеча. Унаслідок нападу потерпілий зазнав численних поранень обличчя та перелом кісток носа», – йдеться у повідомленні.

Вилучений ніж, яким, імовірно, було нанесено поранення фото: Національна поліція України/Facebook

Правоохоронці затримали нападника в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та вилучили знаряддя злочину.

фото: Національна поліція України/Facebook

Слідчі Печерського управління поліції за процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури повідомили затриманому про підозру у вчиненні хуліганства, тобто грубого порушення громадського порядку, вчиненого із застосуванням предмета, спеціально пристосованого для нанесення тілесних ушкоджень (за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України). Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.

Наразі районним судом зловмиснику обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави.

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