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У готелі в центрі Києва чоловік порізав відвідувача через зауваження: нападника затримано

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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У готелі в центрі Києва чоловік порізав відвідувача через зауваження: нападника затримано
Подія сталася ввечері на терасі ресторану, розташованого на першому поверсі готелю в Печерському районі столиці
фото: Національна поліція України

36-річний порушник чіплявся до працівників закладу, поводився агресивно та погрожував персоналу фізичною розправою

Поліцейські затримали чоловіка, який вчинив різанину в готелі у центрі столиці 13 серпня. Зловмисник спровокував конфлікт із відвідувачем ресторану та завдав йому поранень канцелярським ножем. Правоохоронці повідомили 36-річному фігуранту про підозру у хуліганстві. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Києва.

Подія сталася ввечері на терасі ресторану, розташованого на першому поверсі готелю в Печерському районі столиці. Поліцейські встановили, що 36-річний порушник чіплявся до працівників закладу, поводився агресивно та погрожував персоналу фізичною розправою.

Сліди бійки у готелі
Сліди бійки у готелі
фото: Національна поліція України/Facebook

«Коли один із відвідувачів зробив зауваження, зловмисник спровокував бійку та завдав 41-річному чоловіку декількох ударів канцелярським ножем в область голови та плеча. Унаслідок нападу потерпілий зазнав численних поранень обличчя та перелом кісток носа», – йдеться у повідомленні.

Вилучений ніж, яким, імовірно, було нанесено поранення
Вилучений ніж, яким, імовірно, було нанесено поранення
фото: Національна поліція України/Facebook

Правоохоронці затримали нападника в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та вилучили знаряддя злочину.

У готелі в центрі Києва чоловік порізав відвідувача через зауваження: нападника затримано фото 1
фото: Національна поліція України/Facebook

Слідчі Печерського управління поліції за процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури повідомили затриманому про підозру у вчиненні хуліганства, тобто грубого порушення громадського порядку, вчиненого із застосуванням предмета, спеціально пристосованого для нанесення тілесних ушкоджень  (за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України). Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.

Наразі районним судом зловмиснику обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави.

Нагадаємо, учора, 12 серпня, в Оболонському районі столиці патрульні затримали чоловіка, який у стані алкогольного сп'яніння погрожував перехожим холодною зброєю. Свідки події зателефонували на спецлінію 112 та повідомили про агресивного чоловіка з ножем. Інспектори роти ТОР, які оперативно прибули на виклики, виявили громадянина, що відповідав опису заявника.  

У Подільському районі Києва 17-річний юнак поранив ножем патрульного поліцейського, який прибув на виклик про домашнє насильство. За даними правоохоронців, виклик на спецлінію 112 надійшов уночі. Заявник повідомив, що неповнолітній кидається на рідних із ножем та погрожує їм фізичною розправою.

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Теги: Київ кримінал напад поліція порушник конфлікт

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